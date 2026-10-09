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यहां निजी क्षेत्र की कंपनियों की नौकरी की बहार; जानिए क्या योग्यता जरूरी?

रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा जनपद में दो दिवसीय वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. जहां देश प्रदेश निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां मेले में प्रतिभाग करेंगी.मेले का आयोजन 15 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अकबरपुर महाविद्यालय, माती रोड, अकबरपुर में तथा द्वितीय रोजगार मेला 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से झाउलाल गजोधर प्रसाद पीजी. महाविद्यालय, रसूलाबाद में आयोजित किया जाएगा.

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में रोजगार को लेकर काफी वृहद स्तर पर कार्य कर रहे है, ताकि जो बेरोगार युवा अभ्यर्थी है उनको रोजगार मिल सके. इसी क्रम में योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट नौकरियां भी देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन रोजगार मेले का आयोजन करते हुए देश व विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियां मेले में प्रतिभाग करके युवाओं को नौकरी देने का कार्य कर रही है.



इसी के तहत उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत जनपद में दो दिवसीय वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम रोजगार मेला 15 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अकबरपुर महाविद्यालय, माती रोड, अकबरपुर में तथा द्वितीय रोजगार मेला 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से झाउलाल गजोधर प्रसाद पी.जी. महाविद्यालय, रसूलाबाद में आयोजित किया जाएगा.



इन रोजगार मेलों में निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी तथा योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी. रोजगार मेले में हेल्पर, शटर ऑपरेटर, वेल्डर, सुपरवाइजर, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों सहित विभिन्न रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी. मेले में हाईस्कूल (कक्षा-10), इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.टेक., एमबीए एवं अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यताओं वाले अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं.



चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं पद के अनुसार 15,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन प्राप्त हो सकता है. रोजगार मेले में 18 वर्ष से 48 वर्ष आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं.इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में सम्मिलित होने से पूर्व रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in⁠ तथा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ncs.gov.in⁠ पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा.