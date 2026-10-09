यहां निजी क्षेत्र की कंपनियों की नौकरी की बहार; जानिए क्या योग्यता जरूरी?
रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी; कानपुर में इस दिन लगेगा प्राइवेट कंपनियों का मेला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 2:42 PM IST
कानपुर: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा जनपद में दो दिवसीय वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. जहां देश प्रदेश निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां मेले में प्रतिभाग करेंगी.मेले का आयोजन 15 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अकबरपुर महाविद्यालय, माती रोड, अकबरपुर में तथा द्वितीय रोजगार मेला 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से झाउलाल गजोधर प्रसाद पीजी. महाविद्यालय, रसूलाबाद में आयोजित किया जाएगा.
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में रोजगार को लेकर काफी वृहद स्तर पर कार्य कर रहे है, ताकि जो बेरोगार युवा अभ्यर्थी है उनको रोजगार मिल सके. इसी क्रम में योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट नौकरियां भी देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन रोजगार मेले का आयोजन करते हुए देश व विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियां मेले में प्रतिभाग करके युवाओं को नौकरी देने का कार्य कर रही है.
इसी के तहत उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत जनपद में दो दिवसीय वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेलों के माध्यम से बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम रोजगार मेला 15 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अकबरपुर महाविद्यालय, माती रोड, अकबरपुर में तथा द्वितीय रोजगार मेला 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से झाउलाल गजोधर प्रसाद पी.जी. महाविद्यालय, रसूलाबाद में आयोजित किया जाएगा.
इन रोजगार मेलों में निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी तथा योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी. रोजगार मेले में हेल्पर, शटर ऑपरेटर, वेल्डर, सुपरवाइजर, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों सहित विभिन्न रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी. मेले में हाईस्कूल (कक्षा-10), इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.टेक., एमबीए एवं अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यताओं वाले अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं.
चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं पद के अनुसार 15,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन प्राप्त हो सकता है. रोजगार मेले में 18 वर्ष से 48 वर्ष आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं.इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में सम्मिलित होने से पूर्व रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in तथा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ncs.gov.in पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा.
जिला सेवायोजन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि रोजगार मेले में चयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है तथा प्रतिभागियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. साथ ही, रोजगार मेले में प्रतिभाग करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा.उन्होंने जनपद के अधिक से अधिक बेरोजगार युवक-युवतियों से इन रोजगार मेलों में प्रतिभाग कर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है.
उन्नाव में रोजगार मेले में उमड़ा युवाओं का सैलाब, 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे
उन्नाव: उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से डीएसएन पीजी कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. मेले में 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 580 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट/प्राथमिक रूप से चयनित किए गए. 20 से अधिक कंपनियों और संस्थानों ने युवाओं को 2000 से ज्यादा रोजगार अवसरों की जानकारी दी. उन्नाव में रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़, 580 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि प्रखर गुप्ता ने किया.
उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को कंपनियों और रोजगार के अवसरों से सीधे जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं. जिला सेवायोजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने विभाग और प्रदेश सरकार की रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने युवाओं से अपनी योग्यता और कौशल के अनुरूप उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया. सहायक सेवायोजन अधिकारी आस्था सिन्हा ने युवाओं को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई. उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से युवा विभिन्न रोजगार अवसरों से जुड़ सकते हैं.
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