अंता उपचुनाव : एक सीट, एक उप चुनाव, लेकिन कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर

जयपुर : प्रदेश की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है. 11 नवंबर को 2 लाख 28 हजार से ज्यादा पंजीकृत मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे. चुनाव की तारीख के साथ शुरू हुआ चुनावी शोर रविवार शाम 5 बजे के साथ थम गया. बाहरी नेता विधानसभा क्षेत्र से वापस लौट गए हैं. निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं. प्रदेश की एक मात्र विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार सर्द मौसम में भी सियासी पारे को खूब गरमाया.

भाजपा-कांग्रेस के साथ निर्दलीय की मजबूत दावेदारी ने भी इस सीट के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया. सत्ताधारी पार्टी ने संगठन और सरकार के समावेश अपनी ताकत झोंकी तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सभी बड़े नेताओं को प्रचार में उतार कर ये बता दिया कि सब एकजुट हैं और चुनाव भले ही एक सीट का हो, लेकिन मजबूती से करेंगे. खास बात है कि निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा के समर्थन में स्थानीय और दूसरी पार्टियों के आने से मुकाबला रोचक बन गया है. ऐसे में चुनाव भले एक सीट पर हो रहा हो, लेकिन साख कई बड़े कांग्रेस-भाजपा के साथ अन्य नेताओं की भी जुड़ गई है.

श्याम सुंदर शर्मा , राजनीतिक विश्लेषक

दिग्गजों का जमावड़ा : सूबे की सियासत के माहौल ने अंता चुनाव को सर्द मौसम में गर्म बना रखा है. दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पिछले एक सप्ताह से अंता में लगा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करीब एक सप्ताह से अंता-बारां में हैं. दो रोड शो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वसुंधरा कर चुकी हैं और अंडरग्राउंड मीटिंग भी की है. सरकार के कई मंत्री चुनाव में शामिल हुए. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ खुद तीन बार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे.

विपक्ष भी डटा : कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पिछले एक सप्ताह से अंता आना जाना बना हुआ है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अंता में डेरा डाले हुए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बिहार चुनाव की व्यस्तता के बाद भी अंता को अपने कंट्रोल में रखा और पूरी निगरानी करते हुए अंता में कैंप किया. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी लगातार इस सीट पर रोड शो किया. निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा के समर्थन में कभी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा भी करीब एक सप्ताह से डेरा डाले हुए हैं. वहीं, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी हेलीकॉप्टर से पहुंच माहौल को नरेश के पक्ष में करने के लिए जनसभा की.

नतीजे प्रमुख नेताओं चेहरों को प्रभावित करेंगे : वरिष्ट पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि अंता उपचुनाव के नतीजे राजस्थान के तीन बड़े चेहरों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं. कारण भी स्पष्ट है कि भाजपा उम्मीदवार का नाम वसुंधरा राजे ने दिया हुआ है, जबकि कांग्रेस का उम्मीदवार अशोक गहलोत की पसंद का है. भजनलाल शर्मा क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हार-जीत से जो भी समीकरण बनेंगे वे उनके ही हिस्से में आएंगे. जहां तक निर्दलीय नरेश मीणा की बात है तो उन्होंने अपेक्षा से ज्यादा भीड़ वाली सभा कर चुनाव को रोचक बना दिया.

राजनीति के पंडित कहते हैं कि चुनाव भले ही एक सीट पर हो रहा हो, लेकिन साख कई दिगज्जों की दांव पर है. भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ सांसद दुष्यंत सिंह (जिनके पास पहली बार किसी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी थी). इनके साथ ही मंत्री जोगाराम पटेल और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के मैनेजमेंट पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि इन दोनों के पास चुनाव प्रबंधन था. कांग्रेस के लिहाज से देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, चुनाव प्रभारी विधायक अशोक चांदना के साथ पूर्व डिप्टी सीएम ने भी चुनाव प्रबंधन के साथ लगातार जनसभा के साथ रोड शो किए. ऐसे में इन नेताओं की भी चुनाव की हार जीत से जवाबदेही जुड़ी हुई है. कांग्रेस-भाजपा के साथ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन करने वाले राजेंद्र गुढ़ा, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरह से जन सभा कर मीणा के माहौल बनाने की कोशिश की उस पर सबकी नजर है.