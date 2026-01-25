ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर अनोखे शौक की कहानी, 67 वर्षीय बुजुर्ग के पास दुर्लभ डाक टिकट और नोटों का कलेक्शन

67 वर्षीय बुजुर्ग के पास दुर्लभ डाक टिकट और नोटों का कलेक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास समय की कमी है, वहीं सूरजपुर के रहने वाले श्याम सुंदर अग्रवाल की नज़र से कोई भी खास चीज़ बच नहीं पाती. मिसप्रिंट नोट हों या फिर दुर्लभ सीरियल नंबर वाले नोट सब कुछ उनकी पैनी नज़र पहचान लेती है. इसके साथ ही उन्होंने वर्षों से डाक टिकटों का भी अनमोल संग्रह तैयार किया है. सबसे खास बात यह है कि श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने इस संग्रह के लिए अतिरिक्त एक रुपया भी खर्च नहीं किया. दुकान या बाकी जगह से मिले नोट और डाक टिकटों को ही वे संभालते हैं.

सूरजपुर: गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं जिले के एक ऐसे 67 वर्षीय बुजुर्ग श्यामसुंदर अग्रवाल से, जिनका अनोखा शौक आज एक कीमती विरासत बन चुका है. डाक टिकट, मिसप्रिंट नोट और दुर्लभ सीरियल नंबर वाले नोटों को सहेजने का उनका जुनून उन्हें आम लोगों से बिल्कुल अलग बनाता है.

एक अनोखी डाक टिकट

श्याम सुंदर अग्रवाल को शुरू से ही डाक टिकटों का शौक था. उनके पास वर्ष 1940 से लेकर अब तक के डाक टिकटों का संग्रह मौजूद है. उनके संग्रह में एक बेहद दुर्लभ डाक टिकट भी शामिल है, जो एशियाई खेलों के दौरान बनाया तो गया लेकिन जारी नहीं किया गया. इस टिकट में छपाई की गलती के कारण अर्जुन और श्रीकृष्ण की भूमिकाएं उलट गई थीं, जिसके चलते यह टिकट जारी ही नहीं किया गया. यही कारण है कि यह टिकट आज बेहद कीमती माना जाता है.

दुर्लभ नोटों का अनोखा संग्रह

डाक टिकटों के बाद श्याम सुंदर अग्रवाल ने दुर्लभ नंबर वाले नोटों को संग्रहित करना शुरू किया. उनके पास 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के ऐसे नोट मौजूद हैं, जिनके सीरियल नंबर दुर्लभ माने जाते हैं. करीब 500 से अधिक नोट ऐसे हैं जिनके नंबर खास हैं, वहीं कई नोट ऐसे भी हैं जिनकी छपाई सही ढंग से नहीं हुई है. जैसे एक नोट में संसद भवन के ऊपर डंडा तो है लेकिन उसमें झंडा नहीं है.

सिक्के, पोस्टकार्ड और रजिस्टर्ड पत्र

इनका कलेक्शन सिर्फ नोट और डाक टिकट तक सीमित नहीं है बल्कि वे पुराने रजिस्टर्ड पत्र, पोस्टकॉर्ड, दुर्लभ सिक्के, मिसप्रिंट डाक टिकट भी रखते हैं. उनके संग्रह की कुल कीमत देश-विदेश के बाजार में एक लाख रुपये से अधिक आंकी जाती है.

पेशे से व्यापारी, शौक से संग्राहक

लोग बताते हैं कि श्याम सुंदर अग्रवाल पेशे से चॉकलेट के व्यापारी हैं. उनके इस शौक से शहर ही नहीं, आसपास के लोग भी भली-भांति परिचित हैं. यह संग्रह उनकी 30-40 वर्षों की मेहनत का नतीजा है.

बदलते समय और हालातों में ऐसी धरोहरों को सहेज कर रखना बेहद जरूरी है. श्याम सुंदर अग्रवाल को किसी तरह की प्रसिद्धि या लालच नहीं, बस अपने शौक से सच्चा प्यार है.