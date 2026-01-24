ETV Bharat / state

बस्तर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी, डिप्टी सीएम अरुण साव फहराएंगे तिरंगा

बस्तर में गणतंत्र दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल पूरी की गई है. कलेक्टर और एसपी अंतिम रिहर्सल में मौजूद रहे.

Republic Day Celebrations In Bastar
बस्तर में गणतंत्र दिवस समारोह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
बस्तर: बस्तर संभाग के जगदलपुर में इस बार का गणतंत्र दिवस विशेष होने वाला है. जगदलपुर में 26 जनवरी की तैयारियां पूरी कर ली गई है. जिले के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. शनिवार को जगदलपुर में ऐतिहासिक परेड को लेकर अंतिम रिहर्सल की गई.

डिप्टी सीएम अरुण साव फहराएंगे तिरंगा

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण करेंगे. आज के अंतिम रिहर्सल में मुख्य अतिथि की भूमिका में सहायक कलेक्टर विपिन दुबे रहे. उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा, बस्तर एसपी शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन और जिला एवं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

बस्तर में गणतंत्र दिवस का फाइनल रिहर्सल (ETV BHARAT)

डीएसपी प्रवीण भारती के हाथों में परेड की कमान

इस वर्ष परेड की कमान डीएसपी प्रवीण भारती कर रहे हैं. जो परेड में शामिल कुल 14 प्लाटून को कमांड करते हुए मार्चपास्ट करेंगे. गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दिया जाएगा और विभिन्न विभागों के शासकीय योजनाओं से सम्बंधित झाँकी का प्रदर्शन किया जाएगा. रिहर्सल के दौरान अतिथियों द्वारा स्कूली बच्चों के आकर्षक एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति का अवलोकन किया गया.

Parade at Lalbagh ground in Bastar
बस्तर के लालबाग मैदान में परेड (ETV BHARAT)

गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल आज पूरी की गई है. लाल बाग मैदान में 26 जनवरी को डिप्टी अरुण साव झंडा फहराएंगे. गणतंत्र दिवस को सफल बनाने के लिये मैं बस्तरवासियों से इस समारोह में उपस्थित होने की अपील करता हूं- आकाश छिकारा, कलेक्टर, बस्तर

School children from Bastar at the Republic Day event
गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बस्तर के स्कूली बच्चे (ETV BHARAT)

गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर बस्तर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है. सुरक्षा के लिहाज से पूरे जवानों को जितनी आवश्यकता है. उनको तैनात कर दिया गया है. साथ ही चौक चौराहों पर भी जांच जारी है. इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों की तलाशी की जा रही है. आज अंतिम रिहर्सल पूरी कर ली गई है.

Preparations for Republic Day in Bastar
बस्तर में 26 जनवरी की तैयारी (ETV BHARAT)

