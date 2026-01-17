ETV Bharat / state

दिल्ली में चार दिन इन रास्तों से बचकर निकलें, रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल की वजह से बंद रहेंगे कई रूट

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने 17, 19, 20 और 21 जनवरी 2026 को विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. इन दिनों सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर्तव्यपथ और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध रहेंगे. यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, रिहर्सल विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्यपथ पर सुबह आयोजित होगी. रिहर्सल के दौरान कर्तव्यपथ से जुड़े प्रमुख चौराहों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इनमें कर्तव्यपथ–रफी मार्ग क्रासिंग, कर्तव्यपथ–जनपथ क्रासिंग, कर्तव्यपथ–मानसिंह रोड क्रासिंग और कर्तव्यपथ–सी-हेक्सागन शामिल हैं. इसके अलावा विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरा कर्तव्यपथ भी आम यातायात के लिए बंद रहेगा. इसके चलते आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा और वैकल्पिक मार्गों पर दबाव बढ़ने की संभावना है.

ट्रैफिक पुलिस ने उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं. उत्तर से दक्षिण जाने वाले वाहन चालक रिंग रोड, मथुरा रोड, भैरों रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड और सरदार पटेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं. वहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन चालक रिंग रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, पंचशील मार्ग और वंदे मातरम मार्ग का सहारा ले सकते हैं.