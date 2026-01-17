ETV Bharat / state

दिल्ली में चार दिन इन रास्तों से बचकर निकलें, रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल की वजह से बंद रहेंगे कई रूट

गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने 17, 19, 20 और 21 जनवरी 2026 को विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. इन दिनों सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर्तव्यपथ और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध रहेंगे. यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि वे इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, रिहर्सल विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्यपथ पर सुबह आयोजित होगी. रिहर्सल के दौरान कर्तव्यपथ से जुड़े प्रमुख चौराहों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इनमें कर्तव्यपथ–रफी मार्ग क्रासिंग, कर्तव्यपथ–जनपथ क्रासिंग, कर्तव्यपथ–मानसिंह रोड क्रासिंग और कर्तव्यपथ–सी-हेक्सागन शामिल हैं. इसके अलावा विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरा कर्तव्यपथ भी आम यातायात के लिए बंद रहेगा. इसके चलते आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा और वैकल्पिक मार्गों पर दबाव बढ़ने की संभावना है.

ट्रैफिक पुलिस ने उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं. उत्तर से दक्षिण जाने वाले वाहन चालक रिंग रोड, मथुरा रोड, भैरों रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड और सरदार पटेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं. वहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन चालक रिंग रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, पंचशील मार्ग और वंदे मातरम मार्ग का सहारा ले सकते हैं.

कनॉट प्लेस और सेंट्रल सचिवालय जाने वाले वाहन चालक मदर टेरेसा क्रिसेंट, बाबा खड़क सिंह मार्ग, मंदिर मार्ग और पंचकुइयां रोड के रास्ते यात्रा कर सकते हैं। विनय मार्ग और शांति पथ की ओर से आने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इन तिथियों पर अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, धैर्य रखें और सड़क अनुशासन का पालन करें. साथ ही सभी चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है. ट्रैफिक से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए नागरिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपडेट रह सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

REPUBLIC DAY PARADE REHEARSAL
REPUBLIC DAY PARADE REHEARSAL DELHI
TRAFFIC DIVERSIONS IN DELHI
रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल
REPUBLIC DAY 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.