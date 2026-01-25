ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, गणतंत्र दिवस पर कैदियों की सजा में छूट का ऐलान, जानिए किन कैदियों को मिलेगी राहत?

दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कैदियों के लिए विशेष माफी योजना की घोषणा की है.

मंत्री आशीष सूद
मंत्री आशीष सूद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 4:40 PM IST

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने अच्छे आचरण वाले कुछ कैदियों को सजा में राहत देने का फैसला किया है. यह माफी तय नियमों के तहत दी जाएगी.

दिल्ली सरकार ने पात्र दोषसिद्ध कैदियों को विशेष सरकारी माफी (एसजीआर) प्रदान करने का निर्णय लिया है. यह माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 473 (जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अनुरूप है) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गृह मंत्रालय की अधिसूचना 20 मार्च 1974 के साथ पठित होकर प्रदान की जा रही है.

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने सचिवालय में बताया कि यह माफी उन दोषसिद्ध कैदियों पर लागू होगी, जिन्हें दिल्ली के आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडित किया गया है तथा जो 26 जनवरी 2026 को दिल्ली की केंद्रीय जेलों में या दिल्ली के बाहर स्थित जेलों में सजा काट रहे हैं, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों. उन्होंने आगे बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों एवं महिला कैदियों के लिए माफी की सीमा रखी गई है.

इस प्रकार स्केल ऑफ रेमिशन होगी
10 वर्ष से अधिक की सजा पर: 90 दिन
5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक की सजा पर: 60 दिन
1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक की सजा पर: 30 दिन
1 वर्ष तक की सजा पर: 20 दिन


अन्य सभी कैदियों के लिए इस प्रकार होगी माफी की सीमा
10 वर्ष से अधिक की सजा पर: 60 दिन
5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक की सजा पर: 45 दिन
1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक की सजा पर: 30 दिन
1 वर्ष तक की सजा पर: 15 दिन

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विशेष माफी दिल्ली जेल नियम, 2018 के अंतर्गत पहले से देय माफी के अतिरिक्त होगी, जो दोषसिद्ध कैदी 26 जनवरी 2026 को पैरोल या फरलो पर होंगे, वे भी इस माफी के पात्र होंगे, बशर्ते उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध कोई कदाचार दर्ज न हुआ हो. यह लाभ केवल उन्हीं कैदियों को दिया जाएगा, जिन्हें पिछले एक वर्ष अर्थात् 26 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 की अवधि के दौरान किसी भी जेल अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया हो.

यह कैदी नहीं होंगे विशेष माफी के पात्र
गृह मंत्री ने आगे बताया कि कुछ श्रेणियों के कैदी इस विशेष माफी के पात्र नहीं होंगे. इनमें वे कैदी शामिल हैं जिन्हें मृत्युदंड दिया गया हो या जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया हो, निरुद्ध व्यक्ति, सिविल कैदी अथवा सरकारी बकाया की अदायगी से बचने के अपराध में बंद कैदी, एनडीपीएस अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम अथवा जासूसी से संबंधित अपराधों में दोषसिद्ध कैदी; कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषसिद्ध, न्यायालय की अवमानना के दोषी, या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषसिद्ध कैदी, एनआईए एक्ट (चेक बाउंस) एवं अन्य निर्दिष्ट सिविल अपराधों में दोषसिद्ध कैदी शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अपवाद श्रेणियों में आने वाले मामले, जिनमें संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I में उल्लिखित विषयों से संबंधित अपराध शामिल हैं. वे भी इस माफी के दायरे से बाहर होंगे.

गृह मंत्री ने दोहराया कि दिल्ली सरकार सुधारात्मक न्याय के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा तथा संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी संकल्पबद्ध है.

