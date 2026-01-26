ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मनाया गया गणतंत्र दिवस पर्व, केंद्र के बाहर इंतजार करते रहे बच्चे और अभिभावक

आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मनाया गया गणतंत्र दिवस पर्व ( Etv Bharat )

गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामीण, महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें निराशा हाथ लगी. दोनों ही आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका था. न तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थीं और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई थी. इस घटना से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली.

सूरजपुर :सूरजपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम धूमधम से मनाया गया. सूरजपुर के शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, पंचायत भवनों और निजी संस्थानों में तिरंगा फहराया गया.राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बच्चों और बुजुर्गों में देशभक्ति का जोश देखने को मिला. वहीं इस दौरान दूसरी तस्वीर भी सामने आई. भैयाथान ब्लॉक के झिलमिली (ब) आंगनबाड़ी केंद्र और सूरजपुर ब्लॉक के झांसी (खास) स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में तिरंगा नहीं फहराया गया.जब बच्चे अपने अभिभावकों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे तो उन्हें तिरंगा की जगह ताला लटका मिला.

आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मनाया गया गणतंत्र दिवस पर्व (Etv Bharat)

बच्चों पर पड़ेगा गलत असर

ग्रामीणों का कहना है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर आंगनबाड़ी केंद्रों का बंद रहना बेहद शर्मनाक है.आंगनबाड़ी केंद्र न केवल बच्चों की शिक्षा और पोषण का केंद्र हैं, बल्कि राष्ट्रीय पर्वों पर बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं.

हम लोग यहां पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं. गांव का आंगनबाड़ी केंद्र है.लेकिन यहां पर 26 जनवरी जैसे पर्व पर ताला लटका हुआ है.इतना समय हो गया है.रोज बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं.कम से कम 200 -300 रुपए खर्च करके झंडा तो फहराना चाहिए.लेकिन यहां पर कोई भी इंतजाम नहीं है- अर्जुन सरातर, ग्रामीण

हम लोग यहां पर देखने आए थे.लेकिन गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व पर आंगनबाड़ी केंद्र झिलमिली बी में ताला लगा है.हम यही चाहते हैं कि यहां पर भी झंडा फहराया जाए.आखिर क्यों नहीं फहराया जाता है आंगनबाड़ी में तिरंगा.15 अगस्त में भी केंद्र में ताला बंद था.आखिरकार मैडम कहां पर रहती हैं-रामनरेश,ग्रामीण



ग्रामीणों ने इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसी लापरवाही भविष्य में भी दोहराई जा सकती है.अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय पर्व के दिन भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी से क्यों नदारद रहे? क्या विभाग इस लापरवाही पर संज्ञान लेगा, या फिर मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा?