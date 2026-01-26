मंत्री जयवीर सिंह बोले; विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा हर नागरिक, यूपी बनेगा देश का मॉडल
इटावा में आयोजित विकसित भारत 'जय श्रीराम कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 11:25 AM IST
इटावा: गणतंत्र दिवस पर इटावा में आयोजित विकसित भारत 'जय श्रीराम कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह. मंत्री जयवीर सिंह ने UGC को लेकर हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो भी निर्णय होगा, वह पूरी पारदर्शिता के साथ और जनहित में लिया जाएगा. यदि कहीं कोई त्रुटि है तो उसे भी सुधारा जाएगा.
मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विकसित भारत जय श्रीराम कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों के लिए आयोजन किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें उनकी मजदूरी भी मिले. 1947 में आजादी के बाद देश लंबे समय तक तुष्टिकरण की राजनीति झेलता रहा, लेकिन 2014 के बाद सनातन संस्कृति का सम्मान बढ़ा है. अब देश की गरिमा स्थापित हो रही है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
सबका विकास को मजबूती देना होगा: मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाना ही सरकार का लक्ष्य है. सबका साथ, सबका विकास को मजबूती देना होगा. एक भारत, श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर प्रदेश को भी विकास की दौड़ में अग्रणी बनाया जा रहा है.
मतदाता सूची को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सूची साफ-सुथरी होगी, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फर्जी मतदाताओं की पहचान कर उन्हें हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी.
यूजीसी पर उच्च स्तर पर विचार हो रहा है: मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूजीसी पर उच्च स्तर पर विचार हो रहा है और यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है, लोगों को धैर्य और संयम रखना चाहिए. लोगों की भावनाएं पहुंची है और मुझे लगता है. वहीं, होगा जो देश चाहेगा, वही होगा जो लोग चाहेंगे और वही होगा जो जनहित में होगा.
शंकराचार्य के सवाल पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब सनातन और सनातन का मतलब भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं और अगर कहीं पर कोई त्रुटियां गलतियां गलतफहमियां सब दूर हो जाएंगी.
अखिलेश यादव पर हमला: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ट्विटर चलाने के अलावा कोई कार्य करते हैं क्या? अखिलेश यादव से कह दो कि कोई अवसर नहीं मिलेगा. सनातन एक था और भाजपा और सनातन को कोई अलग नहीं कर सकता है. असफल प्रयास कर रहे हैं. बेकार की मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि जन सेवा में मेहनत करें.
