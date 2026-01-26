ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस विशेष: कर्तव्य पथ पर दिखी छत्तीसगढ़ के वीरता की गाथा, जनजातीय डिजिटल संग्रहालय को देश ने देखा

रायपुर/ नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति और संस्कृति को देखा. इस अवसर पर देश भर की झांकियां भी कर्तव्यपथ पर प्रदर्शित हुई. इसमें छत्तीसगढ़ की झांकी आकर्षण का केंद्र रही. इस झांकी में छत्तीसगढ़ के हौसले, वीरता, आत्मबल और बलिदान को दर्शाया गया. भारत की एकमात्र जनजातीय संग्राहलय जो रायपुर में स्थित है उसे इस झांकी के जरिए दिखाया गया.

देश की एकमात्र जनजातीय संग्रहालय को छत्तीसगढ़ की झांकी में बखूबी दिखाया गया. इसमें वीर आदिवासी जन नायकों की गौरव कहानी की झलक दिखाई गई. इस संग्राहलय में स्थित 16 गैलरी को इस झांकी में रेखांकित किया गया. जिसमें आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनसे जुड़ आंदोलन को दिखाया गया.

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ की झांकी में वीर गुंडाधुर की कहानी

इस झांकी में सबसे आगे वीर गुंडाधुर को दिखाया गया, जो धुरवा समुदाय के महान नेता और 1910 के भूमकाल विद्रोह का चेहरा थे. भूमकाल, जिसका अर्थ है अन्याय के खिलाफ सामूहिक सभा, आदिवासी एकता का प्रतीक था. झांकी में विद्रोह के प्रतीकों को दर्शाया गया. आम के पत्तों की टहनी और सूखी लाल मिर्च, जो लामबंदी और विरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह आंदोलन इतना व्यापक रूप से फैला कि नागपुर से ब्रिटिश सेना को बुलाया गया, फिर भी गुंडाधुर ने असाधारण दृढ़ संकल्प के साथ अपना प्रतिरोध जारी रखा और जीवन भर पकड़े नहीं गए

झांकी में शहीद वीर नारायण सिंह का चित्रण

झांकी में शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति को भी दिखाया गया. जो हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार दिखे बिंझवार जनजाति के नेता और सोनखान के ज़मींदार, उन्हें 1856 में एक विनाशकारी अकाल के दौरान गरीबों को अनाज बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सोनखान लौटने के बाद, उन्होंने 500 लोगों की सेना बनाई और 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए. उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी, और उन्हें छत्तीसगढ़ के पहले शहीद के रूप में पूजा जाता है.

