कर्तव्य पथ से आईटीओ तक गणतंत्र का उत्सव, झांकियों में दिखा ‘विकसित भारत’ का सपना

सेना के अनुशासन और तालमेल ने मोहा मन: थल सेना, वायु सेना सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और नौसेना के जवानों का अनुशासित मार्च, सैन्य बैंड की धुन और जवानों के बीच गजब का तालमेल दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहा. लोगों ने हर कदम पर देश की सैन्य ताकत और अनुशासन को महसूस किया. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पांडिचेरी, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की झांकियों ने भारत की सांस्कृतिक विविधता को जीवंत कर दिया. लोकनृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक विरासत से सजी झांकियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया. वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उनकी भी झांकी रही.

गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के चलते कई लोगों को कर्तव्य पथ तक जाने की अनुमति नहीं मिल सकी, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. आईटीओ और आसपास के इलाकों में सुबह से ही भारी भीड़ जुटी रही.

नई दिल्ली: राजधानी 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई. कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड को प्रत्यक्ष रूप से देखने की चाह में सुबह से ही हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े. जो लोग कर्तव्य पथ तक नहीं पहुंच सके, उन्होंने आईटीओ के आसपास से परेड का आनंद लिया. कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बैरिकेडिंग के अंदर रहकर लोगों ने परेड देखी, जो कर्तव्य पथ से निकलकर आईटीओ होते हुए लाल किले तक पहुंची.

‘विकसित भारत’ और ‘डिजिटल इंडिया’ की झलक: इस बार परेड में ‘विकसित भारत’ और ‘डिजिटल इंडिया’ की थीम विशेष आकर्षण का केंद्र रही. शिक्षा मंत्रालय की झांकी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, तकनीक आधारित पढ़ाई और भविष्य के भारत की तस्वीर पेश की गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा.

राज्यों की झांकियों में दिखी भारत की विविधता: सचिन गर्ग ने बताया कि सिक्योरिटी आज के दिन बहुत ज्यादा थी, इसलिए रेड कार्पेट तक जाना आसान नहीं था. लेकिन हम बच्चों के साथ आए थे और बच्चों को लाइव परेड दिखाने की बहुत इच्छा थी. उन्होंने बताया कि टीवी पर तो कई बार देखा है, लेकिन सामने से देखना बिल्कुल अलग अनुभव रहा. बच्चों को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि आर्मी का मार्च, उनका कोऑर्डिनेशन और बैंड का म्यूजिक वाकई बहुत शानदार था. अलग-अलग राज्यों की झांकियां भी बेहतरीन लगी.

डिजिटल इंडिया पर खास फोकस: अमन ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि मैं काफी साल बाद परेड देखने आया हूं. बचपन में परेड देखी थी, लेकिन इस साल दोबारा आकर बहुत अच्छा लगा. इस बार अलग-अलग राज्यों की झांकियां देखने को मिलीं, जो हर बार की तरह अच्छी रही. उन्होंने बताया कि इस बार खास बात यह रही कि कुछ नया देखने को मिला, जैसे शिक्षा मंत्रालय जैसी विभागीय झांकियां, जो मुझे और मेरी फैमिली को काफी पसंद आईं.

उत्तराखंड से आए सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मैं करीब 10-12 साल दिल्ली में रहा हूं, लेकिन कई सालों बाद आज यहां आने का मौका मिला. यहां जो झांकियां निकलीं, उनमें डिजिटल इंडिया पर खास फोकस देखने को मिला. इससे लगता है कि भारत आने वाले समय में काफी तरक्की करेगा. यहां आकर परेड देखना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा. चंद्र देव ने बताया कि मुझे यहां आकर देश की संस्कृति और सैन्य शक्ति को एक साथ देखने का मौका मिला. आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवानों और उनके कमांडर्स को देखकर गर्व महसूस हुआ. मिलिटरी का अनुशासन और पूरे कार्यक्रम का आयोजन बहुत प्रभावशाली रहा.





