देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियां, नदियों के नाम पर एंट्री गेट, जानिये मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियां ( ETV Bharat )

देहरादून: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इस राष्ट्रीय पर्व को गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सीडीओ ने आज अलग-अलग व्यवस्थाओं से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और समयबद्धता के साथ निर्वहन किया जाए. व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए. परेड ग्राउंड में प्रवेश की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. गेट संख्या -1 से मुख्य मंच, गंगा और अलकनंदा ब्लॉक के पास धारकों का प्रवेश होगा. गेट संख्या -2 से भागीरथी ब्लॉक के पास धारकों का प्रवेश किया गया है. गेट संख्या -3 से परेड दल और झांकियों का प्रवेश होगा. गेट संख्या -4 से आसन, टौंस और यमुना ब्लॉक के पासधारकों सहित दर्शकों के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है.