देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियां, नदियों के नाम पर एंट्री गेट, जानिये मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
गणतंत्र दिवस के होने वाले समारोह की तैयारियों का सीडीओ ने जायजा लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 24, 2026 at 6:45 PM IST
देहरादून: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इस राष्ट्रीय पर्व को गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सीडीओ ने आज अलग-अलग व्यवस्थाओं से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की.
निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा और समयबद्धता के साथ निर्वहन किया जाए. व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.
परेड ग्राउंड में प्रवेश की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. गेट संख्या -1 से मुख्य मंच, गंगा और अलकनंदा ब्लॉक के पास धारकों का प्रवेश होगा. गेट संख्या -2 से भागीरथी ब्लॉक के पास धारकों का प्रवेश किया गया है. गेट संख्या -3 से परेड दल और झांकियों का प्रवेश होगा. गेट संख्या -4 से आसन, टौंस और यमुना ब्लॉक के पासधारकों सहित दर्शकों के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है.
गंगा ब्लॉक में मुख्यमंत्री के अतिथि,विधायक, दायित्वधारी और उनके परिवार के लिए आरक्षित किया गया है.अलकनंदा ब्लॉक न्यायमूर्ति, न्यायिक अधिकारी,आयोग अध्यक्ष,अधिकारी और उनके परिजनों के लिए आरक्षित रहेगा. भागीरथी ब्लॉक में सैन्य अधिकारी और उनके परिवारजन बैठेंगे. यमुना ब्लॉक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आंदोलनकारी और उनके परिजनों के लिए व्यवस्था की गई है. टौंस ब्लॉक प्रेस और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए और आसन ब्लॉक अन्य अतिथि के लिए आरक्षित रहेगा. साथ ही दर्शक दीर्घा में जनसामान्य के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है.
गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ प्रातः 10 बजे होगा. सुबह 10 बजे परेड दलों की पंक्तिबद्धता और परेड कमांडर द्वारा परेड का भार ग्रहण किया जाएगा. इसके बाद सुबह 10ः20 बजे मुख्यमंत्री और 10ः28 बजे राज्यपाल का गरिमामय आगमन होगा. ठीक 10ः30 बजे ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम होगा. एसएसपी ने परेड ग्राउंड पर आयोजित होने वाली रैतिक परेड की रिहर्सल का निरीक्षण किया. इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में 10 प्लाटून प्रतिभाग करेंगी. सीडीओ अभिनव शाह ने बताया गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धारित मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुसार सभी व्यवस्थाओं का समयबद्ध अभ्यास किया गया है.
