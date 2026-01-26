ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ में गणतंत्र दिवस का जश्न, अबूझमाड़ के तकीलोड़ में दशकों बाद फहराया तिरंगा, गूंज उठा वंदे मातरम

अबूझमाड़ क्षेत्र के तकीलोड़ गांव में कई दशकों के बाद तिरंगा फहराया गया, जो पूरे इलाके के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण बन गया. यह वही गांव है, जहां वर्षों तक माओवादियों का दबदबा रहा और सामान्य जनजीवन भय के साये में रहा करता था. अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और लोकतंत्र की मजबूती के साथ विकास की नई इबारत लिखी जा रही है.

बीजापुर : पूरे देश में लोकतंत्र के पर्व गणतंत्र दिवस की धूम रही. छत्तीसगढ़ में रायपुर से बस्तर तक गरिमामय तरीके से 26 जनवरी का आयोजन किया गया. बस्तर में इस बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 41 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया. बीजापुर और नारायणपुर से सटे अबूझमाड़ के गांवों में भी पहली बार तिरंगा झंडा लहराया.

साय सरकार में तेजी से सुधरे बस्तर के हालात

भाजपा शासनकाल में सुरक्षा बलों की सख्त रणनीति और निरंतर अभियानों के चलते क्षेत्र से माओवाद का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है. इसका परिणाम यह है कि अब दूरस्थ इलाकों में भी राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के साथ फहराया जा रहा है और लोग खुलकर आज़ादी का उत्सव मना पा रहे हैं.

तकीलोड़ के सरपंच की अहम भूमिका

तकीलोड़ गांव के सरपंच बबलू बेंजाम की भूमिका इस बदलाव में बेहद सराहनीय रही है. उन्होंने अपने अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प से गाँव में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष किया. शिक्षा और बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने प्रशासन से समन्वय कर विकास कार्यों को ज़मीन पर उतारने का काम किया.

शिक्षकों का हुआ सम्मान

इस अवसर पर उन शिक्षकों को भी नमन किया गया, जो दुर्गम रास्तों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रोज़ाना इतनी दूर से गांव पहुंचकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं. उनका समर्पण ही अबूझमाड़ के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहा है.

तिरंगे से देशभक्ति की भावना का संचार

तकीलोड़ में फहराया गया तिरंगा सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि शांति, विश्वास और विकास का प्रतीक है. यह आज के अबूझमाड़ की तस्वीर है, जो भय से बाहर निकलकर शिक्षा, विकास और मुख्यधारा की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है.