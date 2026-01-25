ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस का जश्न, रायपुर में साइकिल रैली, सेंध झील पर भारतीय सेना के बैंड की प्रस्तुति

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रिपब्लिक डे के अवसर पर रविवार को विशेष आयोजन किया गया. छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया (COSA) ने स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक एसोसिएशन ऑफ रायपुर के साथ मिलकर साइकिल रैली का आयोजन किया. इस साइकिल रैली में सेना के जवानों ने हिस्सा लिया. सेना के जवानों के साथ साथ इस साइकिल रैली में रायपुर के निवासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया.

यह रैली रायपुर के करेंसी टावर से शुरू हुई और नया रायपुर के सेंध झील पर जाकर समाप्त हुई. इस साइकिल रैली में 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई. इस रैली में रायपुर के साइकिल प्रेमियों के साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने हिस्सा लिया.

रायपुर में गणतंत्र दिवस पर साइकिल रैली (ETV BHARAT)

सेना मेडल ने सभी साइकिल चालकों को इस रैली का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद. उनके उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करता हूं. इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों में देशभक्ति के जोश को और अधिक बढ़ाने का काम किया है-ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बावा, कमांडर, छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया

साइकिल रैली में हिस्सा लेते रायपुर वासी (ETV BHARAT)

गणतंत्र दिवस पर लोगों में दिखा जोश

गणतंत्र दिवस पर हुए इस साइकिल रैली के आयोजन में रायपुर वासियों का जोश देखने लायक था. 40 किलोमीटर की साइकिल रैली में रायपुर निवासियों ने सेना के जवानों के साथ हिस्सा लिया. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, भाईचारा, टीम भावना और शारीरिक फिटनेस का संदेश फैलाना था. कार्यक्रम के समापन पर सेंध झील में भारतीय सेना के मिलिट्री बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी. भारतीय सेना के बैंड की प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया. रायपुरवासी देशप्रेम की भावना में डूब गए.