गणतंत्र दिवस 2026, फाइनल रिहर्सल, आत्मसमर्पित नक्सली भी परेड में हो सकते हैं शामिल

इस बार गणतंत्र दिवस में विशेष यह है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इस कार्यक्रम के आयोजन का साक्षी बनाने का प्रयास रहेगा- सूरज सिंह परिहार, एसपी

धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि परेड की अच्छी तैयारी हुई है. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रहेगी.

धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गणतंत्र दिवस 2026 को पूरे उत्साह और उमंग से मनाने की तैयारी है. प्रशासन ने शनिवार को अंतिम रिहर्सल किया. मुख्य अतिथि ने ध्वजा रोहण किया, सलामी के बाद हर्ष फायर और मार्च पास्ट हुआ. विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी. इस बार गणतंत्र दिवस में 14 प्लाटुन शामिल होंगे.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह हमारे संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में अनुशासन, देशप्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है. उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी विभागों, सुरक्षा बलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस बार 11 विभागों की झांकी निकाली जाएगी. सरकार की योजनाओं के बारे बताया जायेगा.

गणतंत्र दिवस समारोह की रिहर्सल

⦁ रिहर्सल का उद्देश्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मंच संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित और त्रुटिरहित बनाना रहा.

⦁ कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) गजेंद्र सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

⦁ अंतिम रिहर्सल के दौरान जिला पुलिस बल, नगर सैनिक, एनसीसी, स्काउट गाइड और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा अनुशासित, सशक्त और प्रभावशाली परेड की गई.

⦁ जवानों की सटीक कदमताल, मार्च-पास्ट और सलामी अभ्यास ने पूरे मैदान को अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के वातावरण से भर दिया.

⦁ परेड के प्रत्येक चरण का अभ्यास निर्धारित समय और क्रम के अनुसार संपन्न कराया गया.

⦁ रिहर्सल कार्यक्रम में जिले के विभिन्न शासकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया.

⦁ विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल रहीं.

⦁ बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और पूरे मैदान में देशभक्ति की भावना का संचार किया.