विलुप्त होती बिरहोर जनजाति के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस, पहली बार टोला में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

हजारीबाग के नगड़ी बिरहोर टोला में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया.

Republic Day celebration
बिरहोर टोला में गणतंत्र दिवस समारोह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: जिले के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला आदि सेवा केंद्र में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली. सबसे खास बात यह रही कि हजारीबाग के कुछ विद्यार्थियों की पहल पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां विलुप्त होती हुई जनजाति को यह बताया गया कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? देश कैसे आजाद हुआ? इस दौरान बिरहोर टोला के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी.

बिरहोर टोला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे को सलामी देते हुए पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अर्थ एक प्रयास के सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन किया. बिरहोर बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी. जिसने सभी का दिल जीत लिया. इन बच्चों को पहले प्रशिक्षण दिया गया और आज इन बच्चों ने बता दिया कि बिरहोर के बच्चे भी किसी से काम नहीं हैं. कार्यक्रम के जरिए समाज को संदेश भी दिया गया जैसे - नशा से दूर रहना है. शिक्षा पर जोर देना है और महिला सशक्तिकरण पर सभी को काम करना है.

बिरहोर जनजाति के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस (Etv Bharat)

अर्थ एक प्रयास पिछले कई दिनों से निस्वार्थ भाव से बिरहोर टोला में काम कर रहा है. टीम के सदस्य बच्चों को शिक्षा देते हैं. गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिरहोर के बच्चों को आजादी और गणतंत्र का अर्थ बताया गया. साथ ही इस अवसर पर बच्चों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया.

बिरहोर टोला में गणतंत्र दिवस समारोह (ईटीवी भारत)

चूरचू के प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित राम, थाना प्रभारी अश्विनी और प्रमुख निरंजन प्रसाद नायक कार्यक्रम का हिस्सा बने. सभी ने युवाओं के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिरहोर टोला में जिला प्रशासन के प्रयास से कई काम किए गए हैं. तो दूसरी ओर हजारीबाग के युवाओं का भी इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है.

बिरहोर टोला में गणतंत्र दिवस समारोह (ईटीवी भारत)

संपादक की पसंद

