ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह 2026, गजेंद्र यादव फहराएंगे झंडा

दंतेवाड़ा जिले में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल हुई.

REPUBLIC DAY REHEARSAL 2026
गणतंत्र दिवस समारोह दंतेवाड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 1:01 PM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को लेकर खास उत्साह नजर आ रहा है. जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खेल मैदान में फाइनल रिहर्स हुई. इसमें सुरक्षा बलों के जवानों और स्कूली छात्र-छात्राओं ने पूरे अनुशासन और उत्साह के साथ मार्चपास्ट में भाग लिया.

फाइनल रिहर्सल में पहुंचे दंतेवाड़ा कलेक्टर-एसपी

फाइनल रिहर्सल के दौरान कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. उन्होंने मार्चपास्ट में भाग लेने वाले विभिन्न परेड दलों के परेड कमांडरों से परिचय लिया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की.

Republic Day Celebration 2026
दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और मैदान ''भारत माता की जय'' के नारों से गूंज उठा. कलेक्टर ने मंच व्यवस्था, परेड ग्राउंड, अतिथियों की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश दिए.

Republic Day Celebration 2026
दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की प्रस्तुति

रिहर्सल के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे. बच्चों ने देशभक्ति गीतों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दीं.

Republic Day Celebration 2026
दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

गणतंत्र दिवस समारोह

⦁ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नगर के हायर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा.

⦁ स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे.

⦁ मुख्य समारोह में आयोजित होने वाली भव्य परेड में सीआरपीएफ, 9वीं बटालियन, जिला पुलिस बल, जिला महिला पुलिस बल, नगर सैनिक, सीनियर एवं जूनियर डिवीजन एनसीसी स्काउट एवं गाइड के दल शामिल होंगे.

⦁ आस्था विद्या मंदिर जावंगा की बैंड पार्टी देशभक्ति धुनों पर कदम से कदम मिलाते हुए आकर्षक मार्चपास्ट का प्रदर्शन करेगी.

Republic Day Celebration 2026
दंतेवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
रायपुर में टीम इंडिया का 'विजय शंखनाद': ईशान के तूफान में उड़ी कीवी टीम, सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त
भारत बनाम न्यूजीलैंड टी 20 मैच, रायपुर में रनों की जंग, दर्शकों में दिखा गजब का उत्साह
भिलाई में दर्दनाक औद्योगिक हादसा, सिसकोल यूनिट 3 में श्रमिक की मौत
Last Updated : January 24, 2026 at 1:11 PM IST

TAGGED:

REPUBLIC DAY CELEBRATIONS 2026
गणतंत्र दिवस समारोह 2026
DANTEWADA
गणतंत्र दिवस समारोह दंतेवाड़ा
REPUBLIC DAY REHEARSAL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.