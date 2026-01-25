गणतंत्र दिवस पर अपनों को भेजें ये 10 बेस्ट Wishes, पढ़ते ही खिल उठेगा दिल
Republic Day wishes 2026 : गणतंत्र दिवस के ख़ास मौके पर आप भी अपने परिजनों को भेजे प्यार से भरे ख़ास संदेश.
Published : January 25, 2026 at 4:14 PM IST
Republic Day Wishes 2026 : गणतंत्र दिवस के ख़ास मौके पर भले ही आप अपने परिजनों के पास हो या दूर, आप उन्हें इस मौके पर प्यार से भरे संदेश भेज सकते हैं. हम आपके लिए लाएं है परिजनों के लिए प्यार भरे मैसेज, जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर कर उनके चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं.
गणतंत्र दिवस की दीजिए बधाई : गणतंत्र दिवस के ख़ास मौके पर हम आपके लिए दिलचस्प संंदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने परिजनों के साथ शेयर करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं. साथ ही आप इन संदेशों को अपने किसी रिश्तेदार या चाहने वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो कहिए इन प्यार भरे मैसेज से हैप्पी रिपब्लिक डे -
- वतन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धरम मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, Happy Republic Day 2026
- ऐ मेरी ज़मीं, अफ़सोस नहीं, जो तेरे लिये 100 दर्द सहे, महफ़ूज़ रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, Happy Republic Day 2026
- मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, Happy Republic Day 2026
- भारतीय होने पर आज करो गर्व, मिलकर मनाओ आज लोकतंत्र का पर्व, Happy Republic Day 2026
- सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इस की, ये गुलसितां हमारा, Happy Republic Day 2026
- सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजू-ए-क़ातिल में है, Happy Republic Day 2026
- मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार हैं, मेरा तन, मेरा मन, Happy Republic Day 2026
- ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझपे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, Happy Republic Day 2026
- तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बनके मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, Happy Republic Day 2026
- वतन के जां-निसार हैं हम, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीं को, एक रोज आसमां बनाएंगे, Happy Republic Day 2026
