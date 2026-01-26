ETV Bharat / state

बिहार के इस गांव की मिट्टी में दबी है 1942 की ज्वाला, भारत छोड़ो आंदोलन में सात सपूतों की गाथा

पूरा भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. ऐसे में उन वीर सपूतों को याद किया जा रहा, जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्योछावर किए.

REPUBLIC DAY 2026
शिवहर के कटैया गांव के 7 लोग हुए थे शहीद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 26, 2026 at 3:37 PM IST

4 Min Read
शिवहर : जब 1942 में महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' का आह्वान किया, तब यह नारा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा. आजादी की वही ज्वाला शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत कटैया गांव की गलियों और चौपालों तक पहुंची. जहां गांव के सात लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी आहुति दी.

स्व. सत्यनारायण सिंह, स्व. रामागया सिंह, स्व. बद्री सिंह, स्व. रामबरन सिंह, स्व. सूरी सिंह, सिद्धिनाथ झा एवं सरस्वती देवी, ये वे नाम हैं, जो इतिहास की किताबों में तो नहीं लेकिन कटैया गांव की स्मृति में आज भी जीवित हैं. जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सिर उठाया.

शहीद के परिवार वालों से बातचीत (ETV Bharat)

गांव की अनकही विरासत : कटैया गांव आज भले ही एक सामान्य ग्रामीण परिदृश्य प्रस्तुत करता हो, लेकिन इसकी मिट्टी में 1942 का विद्रोह, साहस और बलिदान आज भी सांस लेता है. यह कहानी सिर्फ सात व्यक्तियों की नहीं, बल्कि उस ग्रामीण भारत की है जिसने बिना मंच, बिना मंचन और बिना प्रचार के आज़ादी की लड़ाई लड़ी.

'आजादी शब्द नहीं संकल्प' : स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज मनीष कुमार सिंह बताते हैं कि हमने अपने दादा-परदादाओं से सुना है कि उस समय गांव में अंग्रेजों के डर का माहौल था. फिर भी लोग झुके नहीं. आजादी उनके लिए शब्द नहीं, संकल्प था.

मनीष कुमार सिंह
मनीष कुमार सिंह (ETV Bharat)

'शिलापट्ट लगाया जाए' : कटैया गांव के लोग मांग करते हैं कि इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज हों. गांव में स्मृति-चिह्न या शिलापट्ट लगाया जाए. नई पीढ़ी को उनके बलिदान से परिचित कराया जाए, क्योंकि जो समाज अपने गुमनाम नायकों को भूल जाता है, वह अपना भविष्य भी खो देता है.

स्वतंत्रता का मूल्य चुकाने वाला एक परिवार इनमें प्रमुख नाम स्व. सत्यनारायण सिंह का है. स्व. सत्यनारायण सिंह के चार पुत्र रामबलक सिंह, राजकरण सिंह, विक्रम सिंह और परसनाथ सिंह आज भी अपने पिता के उस साहस की कथा सुनाते हैं, जिसने अंग्रेजी सत्ता को गांव तक असहज कर दिया था.

REPUBLIC DAY 2026
स्वतंत्रता सेनानी सिद्धिनाथ झा (ETV Bharat)

'केवल प्रमाण पत्र मिला' : रामबलक सिंह ने कहा कि बलिदान देने बावजूद गांव की स्थिति यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेने वाला कोई नहीं है. न कोई नेता पूछता है, न कोई अधिकारी. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से केवल प्रमाण पत्र दिया गया, इसके अलावा कोई सम्मान या सुविधा नहीं मिली.

''कटैया चौक पर शहीद स्मारक या स्मारक द्वार बनाया जाए, जिसमें इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हों. गांव में यदि कोई पुल या अन्य सार्वजनिक निर्माण हो, तो उसका नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाए.''- रामबलक सिंह, सत्यनारायण सिंह के पुत्र

रामबलक सिंह
रामबलक सिंह (ETV Bharat)

'स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौन' : रामबलक सिंह ने कहा कि जब हर क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था है, तो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए. पढ़ाई में सुविधा मिले, नौकरी में प्राथमिकता मिले और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि गांव के लोग स्वयं भी पूरी तरह जागरूक नहीं हैं. गांव के शिक्षित लोग बाहर रहते हैं. गांव में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन मुद्दों को उठाए. स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौन हैं.

स्व. सिद्धिनाथ झा के पुत्र शोभाकांत झा ने कहा कि ''पिता जी का बलिदान हम लोग के गर्व है. उनके नाम को अमर रखने के लिए अपने दरवाजे पर स्मारक का जल्द निर्माण कराएंगे.''

REPUBLIC DAY 2026
दिया गया ताम्रपत्र (ETV Bharat)

स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य विक्रम सिंह ने कहा कि वे लोग तो शहीद हो गए, लेकिन उनके नाम भी विलुप्त हो गए हैं. कोई उन्हें याद करने वाला नहीं है. हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि उनके नाम जीवित रहें. उन्होंने कहा कि या तो चौक पर शहीद स्मारक बने या स्मारक द्वार बनाया जाए.

