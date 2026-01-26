ETV Bharat / state

वीरगाथा कार्यक्रम में दो छात्राओं का राष्ट्रीय चयन, पीएम श्री स्कूल की छात्रा पीएम से 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में करेंगी संवाद

इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

भूमिका शर्मा, मनीषा गुप्ता और पूर्वी
भूमिका शर्मा, मनीषा गुप्ता और पूर्वी (Source : Student's Family)
जयपुर : 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए प्रदेश को गौरवान्वित किया है. वंदे मातरम् गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के वीरगाथा कार्यक्रम में राजस्थान की दो छात्राओं का चयन हुआ है. ये दोनों छात्राएं राष्ट्रपति के साथ जनपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुईं. वहीं, राजस्थान के पीएम श्री स्कूल की छात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम में उनसे सीधा संवाद करेंगी.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा संकुल में शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने झंडा फहराया. इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. साथ ही वीरगाथा कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया. कृष्ण कुणाल ने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत शुरू किए गए स्कूल राज्य के अन्य विद्यालयों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं. उन्होंने बताया कि चूरू जिले के खांडवा स्थित पीएम श्री स्कूल की कक्षा 12वीं (ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम) की छात्रा भूमिका शर्मा प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगी. ये उपलब्धि पीएम श्री स्कूलों की गुणवत्ता और राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत पहचान है.

राजस्थान की बेटियों ने बढ़ाया प्रदेश का मान (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

वहीं, शिक्षा शासन सचिव ने बताया कि वीरगाथा कार्यक्रम के तहत देशभर में सॉफ्ट स्किल आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें निबंध लेखन, गायन, स्टोरी टेलिंग और चित्रकला जैसी विधाएं शामिल रहीं. इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रभक्ति, सृजनात्मकता और नेतृत्व क्षमता का विकास करना था. इन प्रतियोगिताओं में जोधपुर स्थित कृष्णा कुमारी गर्ल्स स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा पूर्वी और श्रीगंगानगर की बिहानी चिल्ड्रंस अकादमी की कक्षा 12वीं की छात्रा मनीषा गुप्ता का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ. दोनों छात्राओं को 24 जनवरी को डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने सम्मानित किया. साथ ही ₹10,000 का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया. इसके बाद 25 जनवरी को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ रात्रि भोज, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के साथ जनपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का अवसर मिला. ये राजस्थान के लिए गर्व का विषय है.

इस अवसर पर कृष्ण कुणाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जन सहभागिता के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत रीडिंग कैंपेन चलाया गया, जिसमें छात्रों की पठन क्षमता पर विशेष फोकस किया गया. अभिभावकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई. साथ ही सरस्वती वंदना और वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के भी रिकॉर्ड बने. इसी आयोजन में स्कूली छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और शिक्षकों ने मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर प्रतिज्ञा ली गई, जो इस बात का प्रतीक है कि गणतंत्र दिवस केवल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर गर्व करने का दिन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जिम्मेदारियों को निभाने का भी अवसर है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी तभी संभव है, जब युवा पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए.

जेडीए प्रांगण में हुआ कार्यक्रम : गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने जेडीए प्रांगण में झंडा फहराया. इस अवसर पर जेडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. झंडारोहण समारोह को संबोधित करते हुए जेडीसी ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है. उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आमजन की सेवा में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया. 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम जयपुर मुख्यालय में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने झंडा फहराया किया. इस अवसर पर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर जयपुर के निर्माण का संकल्प लेते हुए स्वच्छता की शपथ ली. कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र प्रेम के साथ-साथ स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया.

जयपुर मेट्रो में स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन : वहीं, जयपुर मेट्रो के मानसरोवर डिपो स्थित प्रशासनिक भवन में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया. कार्यक्रम के निदेशक (कंपनी मामलात) महेश कुमार भुराड़िया ने ध्वज फहराते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया. साथ ही कहा कि देश के प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार शहरी विकास और आधुनिक यातायात व्यवस्था का प्रतीक है. केंद्र और राज्य सरकार के 50:50 प्रतिशत संयुक्त उपक्रम के तहत फरवरी 2025 में गठित राजस्थान मेट्रो रेल निगम के माध्यम से जयपुर मेट्रो फेज-1 के संचालन, फेज-1C और 1D के निर्माण और भविष्य के फेज-2 सहित अन्य परियोजनाओं को गति दी जा रही है. इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षित- समयबद्ध संचालन, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन, गैर किराया आय में बढ़ोतरी और फेज-2 की डीपीआर स्वीकृत कराने में उल्लेखनीय योगदान के लिए जयपुर मेट्रो की विभिन्न टीमों को बधाई दी.

