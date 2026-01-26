ETV Bharat / state

कांग्रेस ने फिर सरकार को घेरा, कहा- SIR के नाम पर लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच किया जा रहा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया.

प्रदेश भर में मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस
प्रदेश भर में मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस (Source : X : @GovindDotasra @TikaRamJullyINC)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 11:12 AM IST

जयपुर : 77वें गणतंत्र दिवस आज देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुबह 8 बजे झंडा फहराया और सलामी ली. इस मौके पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी हुआ. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सुबह 8:30 बजे बड़ी चौपड़ पर झंडा फहराया.

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं को संविधान और लोकतंत्र बचाने का संकल्प दिलाया. दोनों नेताओं ने कहा कि SIR के नाम पर लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच किया जा रहा है, जो शर्मनाक है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर दिया था और उसके मुताबिक हमारा देश तरक्की कर रहा था, लेकिन 2014 में जब से एनडीए की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही लगातार संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. स्वायत्तशासी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. संविधान ने जो हमें वोट देने का अधिकार दिया था उस वोट के अधिकार पर भी डाका डाला जा रहा है.

कांग्रेस ने फिर सरकार को घेरा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

SIR के नाम पर इस देश में और प्रदेश में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच किया जा रहा है, वो सबके सामने है. राहुल गांधी ने बड़े-बड़े खुलासे करके स्पष्ट कर दिया है और हम भी राजस्थान में देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान में जो वोट का अधिकार दिया है. उसे छिनने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में हजारों नागरिक, जिनकी 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गई है, उसके बावजूद उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. ऐसे में हमारे संविधान पर भाजपा की चुनी हुई सरकार प्रश्नचिन्ह लगा रही है. हम सबको आगे आकर संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई के लिए खड़े होना है और जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद भी रहेगी हम इस लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं होने देंगे. हमारे महापुरुषों ने त्याग, तपस्या और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया था.

सत्ता में बैठे लोग शंकराचार्य को भी नहीं बख्श रहे : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस देश में कभी सूई तक नहीं बनती थी वो देश आज संविधान और लोकतंत्र के जरिए कहां तक पहुंचा है, लेकिन आज जब से भाजपा की सरकार केंद्र में सत्ता में आई है तब से ही इस देश में संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. संविधान पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है. SIR के नाम पर जनता के वोट काटे जा रहे हैं, मनरेगा को बंद करके गरीबों से उनका रोजगार छीना रहा है. आज शिक्षा, चिकित्सा, सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर कोई काम सरकार नहीं कर रही है. केवल अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की नीतियां बनाई जा रही है.

उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर सत्ता में आए हुए लोग आज शंकराचार्य को ही नहीं बख्श रहे हैं और यह लोग इतने बड़े हो गए हैं कि सनातन में शंकराचार्य और पीठ से भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं. शंकराचार्य जैसे महान विभूति को ही मानने से इनकार कर रहे हैं. यह इस देश का दुर्भाग्य है. आज रुपए की हालत क्या हो गई है? हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले लोग आज इस पर चुप हैं. किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं. किसान आत्महत्या कर रहा है. ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग जिस पेड़ की डाली पर बैठे हैं, उसे ही काटने का काम कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है.

