गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत 2 हजार से ज्यादा गिरफ्तार
गणतंत्र दिवस दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच-12.0 में छापेमारी कर 2,000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : January 25, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच-12.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक इस विशेष अभियान का मकसद राजधानी में नशा तस्करी, अवैध हथियार, शराब माफिया, जुआ और सक्रिय अपराधियों पर एक साथ सख्त प्रहार करना था.
स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया की इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और सभी 15 जिलों की पुलिस टीमों ने समन्वित रूप से कार्रवाई की है.
इस अभियान के तहत कुल 2348 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 1059 पुलिस टीमों को तैनात किया गया. इस दौरान 2 हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी संख्या में संदिग्धों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई.
देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन कवच का अहम हिस्सा रही. NDPS एक्ट के तहत 55 मामलों में 59 नशा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है. उनके कब्जे से 31.21 ग्राम हेरोइन और 30.750 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.
अवैध शराब के मामले में 238 आरोपी गिरफ्तार
इसके अलावा अवैध शराब के खिलाफ 231 मामले दर्ज कर 238 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनसे 50 हजार से अधिक क्वार्टर और बड़ी मात्रा में बीयर व शराब जब्त की गई. हथियारों के खिलाफ कार्रवाई में आर्म्स एक्ट के 115 मामलों में 117 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने पिस्टल, देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं.
261 जुआ अधिनियम में गिरफ्तार
जुआ अधिनियम के तहत 149 मामलों में 261 जुआरियों की गिरफ्तारी की गई और लाखों रुपये नकद जब्त किए गए. स्पेशल सीपी ने बताया कि इस अभियान में 31 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि ऑटो लिफ्टर गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 33 चोरी के वाहन बरामद किए गए. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कवच का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अपराध की सप्लाई चेन को तोड़ना और राजधानी में अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करना है.
देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने साफ किया कि दिल्ली पुलिस आगे भी इसी सख्ती के साथ ऐसे अभियान चलाती रहेगी, ताकि दिल्ली को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सके.
नशे के खिलाफ बड़ी सफलता
ऑपरेशन कवच-12.0 के तहत NDPS एक्ट के 55 मामलों में 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इनसे 31.21 ग्राम हेरोइन और 30.750 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.
शराब माफिया पर शिकंजा-दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत 231 मामले दर्ज किए गए
- 238 आरोपी गिरफ्तार
- 50,110 क्वार्टर
- 31 बीयर कार्टन
12 शराब की बोतलें और 12 बीयर बोतलें जब्त की गईं. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोप में 1,682 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
हथियार और जुआ-आर्म्स एक्ट के तहत
- 115 मामलों में 117 आरोपी गिरफ्तार
- 2 पिस्टल, 16 देसी कट्टे, 25 जिंदा कारतूस और 98 चाकू बरामद किए गए
- जुआ अधिनियम के तहत
149 मामलों में 261 आरोपी गिरफ्तार
- ₹3.51 लाख नकद जब्त किया गया
- 31 घोषित अपराधी (PO)
- 21 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार, जिनसे 33 वाहन बरामद
- 2,276 वाहन जब्त
- 4,082 लोगों को निवारक हिरासत में लिया गया
- 25,300 लोगों को दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत डिटेन किया गया
40 लाख की साइबर ठगी में नेशनल लेवल शूटर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने 40 लाख रुपये की साइबर ठगी में शामिल एक नेशनल लेवल शूटर और मेडल विजेता खिलाड़ी को गिरफ्तार कर इस संगठित साइबर रैकेट का पर्दाफाश किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु चौहान निवासी आगरा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. आरोपी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 50 मीटर और 300 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडलिस्ट रहा है. खेल के मैदान में पहचान बनाने के बाद आरोपी ने उसी प्रभाव और नेटवर्क का इस्तेमाल साइबर अपराध में किया.
क्राइम ब्रांच के मुताबिक पीड़ित से कुल 40,27,098 रुपये की ठगी की गई थी. जांच में सामने आया कि पीड़ित को फर्जी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर रकम ट्रांसफर कराई गई. केवल 20 जून 2025 को ही 8 लाख रुपये एक म्यूल एक्सिस बैंक खाते में जमा कराए गए.
जांच के दौरान एनसीआरपी पोर्टल के विश्लेषण में इसी खाते से जुड़े 40 अन्य शिकायतें और बेंगलुरु व मुंबई के साइबर थानों में दर्ज दो एफआईआर सामने आईं, जिससे इस रैकेट के पैन-इंडिया नेटवर्क का खुलासा हुआ. पूछताछ में पता चला कि हिमांशु चौहान इस गिरोह का अहम कड़ी था. वह लोगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने के बदले प्रति खाते एक लाख रुपये कमाने का लालच देता था. इन खातों के जरिए ठगी की रकम को आगे दूसरे ऑपरेटरों तक पहुंचाया जाता था, ताकि पैसों की लेयरिंग कर जांच एजेंसियों से बचा जा सके.
क्राइम ब्रांच की साइबर सेल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेल, मल्टी-स्टेट सर्विलांस और जमीनी सूचना के आधार पर आगरा में आरोपी को दबोचा. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उसकी एक नहीं चली.
इस मामले में डीसीपी साइबर सेल आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी ने अपने खेल करियर की पहचान का दुरुपयोग कर साइबर अपराध को संगठित रूप दिया. उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क, अन्य म्यूल खातों और फरार आरोपियों की तलाश जारी है तथा ठगी की रकम की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं.
क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में अलग -अलग हथकंडे अपनाकर अपराधी दे रहें साइबर ठगी को अंजाम, लोगों से सतर्क रहने की अपील
ये भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट रैकेट का किया भंडाफोड़, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार