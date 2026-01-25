ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत 2 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच-12.0 के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक इस विशेष अभियान का मकसद राजधानी में नशा तस्करी, अवैध हथियार, शराब माफिया, जुआ और सक्रिय अपराधियों पर एक साथ सख्त प्रहार करना था. स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया की इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और सभी 15 जिलों की पुलिस टीमों ने समन्वित रूप से कार्रवाई की है. इस अभियान के तहत कुल 2348 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 1059 पुलिस टीमों को तैनात किया गया. इस दौरान 2 हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी संख्या में संदिग्धों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई. देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई ऑपरेशन कवच का अहम हिस्सा रही. NDPS एक्ट के तहत 55 मामलों में 59 नशा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है. उनके कब्जे से 31.21 ग्राम हेरोइन और 30.750 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. अवैध शराब के मामले में 238 आरोपी गिरफ्तार

इसके अलावा अवैध शराब के खिलाफ 231 मामले दर्ज कर 238 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनसे 50 हजार से अधिक क्वार्टर और बड़ी मात्रा में बीयर व शराब जब्त की गई. हथियारों के खिलाफ कार्रवाई में आर्म्स एक्ट के 115 मामलों में 117 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने पिस्टल, देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं. 261 जुआ अधिनियम में गिरफ्तार

जुआ अधिनियम के तहत 149 मामलों में 261 जुआरियों की गिरफ्तारी की गई और लाखों रुपये नकद जब्त किए गए. स्पेशल सीपी ने बताया कि इस अभियान में 31 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि ऑटो लिफ्टर गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 33 चोरी के वाहन बरामद किए गए. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कवच का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अपराध की सप्लाई चेन को तोड़ना और राजधानी में अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करना है. देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने साफ किया कि दिल्ली पुलिस आगे भी इसी सख्ती के साथ ऐसे अभियान चलाती रहेगी, ताकि दिल्ली को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सके. नशे के खिलाफ बड़ी सफलता

ऑपरेशन कवच-12.0 के तहत NDPS एक्ट के 55 मामलों में 59 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इनसे 31.21 ग्राम हेरोइन और 30.750 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. शराब माफिया पर शिकंजा-दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत 231 मामले दर्ज किए गए