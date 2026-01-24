ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस 2026, तिरंगे के रंग में रंगा बाजार, लाइट वाली चकरी और अशोक स्तंभ आकर्षण का केंद्र

गणतंत्र दिवस 2026 ( ETV Bharat Chhattisgarh )

तिरंगे के रंग में रंगे हुए कपड़े भी हैं. यह गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हैं. गणतंत्र दिवस को देखते हुए इस बार बाजार में लकड़ी से बना हुआ अशोक स्तंभ भी आया हुआ है. जिसकी डिमांड भी ज्यादा है. एक बिल्ला भी आया हुआ है, जो फोम का है. कम रेट में और वजन भी कम है- धनराज जैन, दुकानदार

गणतंत्र दिवस 2026 पर मार्केट में कई आकर्षक चीजें (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुकानदार धनराज जैन ने बताया कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरा बाजार सज गया है. यहां पर तिरंगा के रंग में रंगे हुए कई तरह के आइटम आए हुए हैं. पिछले साल की तुलना में इस बार कुछ नए आइटम भी आए हुए हैं. तिरंगे के रंग में रंगी हुई चकरी, जिसमें लाइट भी लगी हुई है. एक मैग्नेट वाली बैच भी आई हुई है, जिससे कपड़े में किसी प्रकार का छेद नहीं होगा.

रायपुर: गणतंत्र दिवस के पर्व को लेकर राजधानी रायपुर का बाजार भी तिरंगामय हो गया है. तिरंगे के रंग में रंगे हुए कई तरह के सामान बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

इनकी है ज्यादा डिमांड

गणतंत्र दिवस के लिए कई सामान आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनकी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में है.

⦁ तिरंगे के रंग में रंगी लाइट वाली चकरी

⦁ टेबल में रखने वाले तिरंगे के साथ घड़ी लगा हुआ स्टैंड

⦁ मैग्नेट वाली बैच

⦁ लकड़ी के बने अशोक स्तंभ

टेबल में रखने के लिए टेबल स्टैंड आया हुआ है, जिसमें झंडे के साथ घड़ी लगी हुई है. मेटल प्लास्टिक और कागज के बैचेस की भी डिमांड है. प्लास्टिक के तोरण पर शासन द्वारा बेन लगाए जाने के बाद कपड़े के तोरण चल रहे हैं. डेकोरेटिव आइटम में प्लास्टिक के बने तीन रंगों वाले फूल भी बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं-अमित जैन, दुकानदार

ग्राहकी कमजोर होने से दुकानदार मायूस

दुकानदार अमित जैन ने बताया कि पहले की तुलना में लोगों में उत्साह कम है. पहले स्कूलों में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाया जाता था. बच्चों को प्रोग्राम के बाद गिफ्ट के रूप में तिरंगे के रंग में रंगे हुए कई तरह की चीज दिए जाते थे. ग्राहकी के बारे में उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में ग्राहकी भी कमजोर है.

लकड़ी के बने अशोक स्तंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं धनराज जैन ने बताया कि पिछले साल की कीमत की तुलना की जाए तो इस बार जीएसटी रिफॉर्म होने से दाम कुछ घटे हैं. ग्राहकी के बारे में पूछे जाने पर दुकानदार ने बताया की हम लोग होलसेल के दुकानदार हैं. होलसेल में पहले ही सामान ले जा चुके हैं, लेकिन चिल्लर में ग्राहकी रविवार तक रहेगी.