अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो; रामकथा की स्क्रीनिंग, आजादी के नायकों को देख लोगों ने लगाए नारे

अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: गणतंत्र दिवस की शाम अलीगढ़ के ऐतिहासिक घंटाघर पर लेजर शो आयोजित हुआ. प्रोजेक्शन मैपिंग तकनीक से घंटाघर पर पवित्र रामायण, भगवान श्रीराम का जीवन चरित्र, देश के अमर वीर सपूतों की जीवनी और वंदेमातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति दर्शायी गई. आयोजन का उद्घाटन महापौर प्रशांत सिंघल, कोल विधायक अनिल पाराशर और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने किया. उद्घाटन के साथ ही घंटाघर पर इतिहास, आध्यात्म और देश भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसकी शहरवासियों ने कभी कल्पना नहीं की थी. रात करीब 8 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नागरिक, महिलाएं और बच्चे घंटाघर परिसर पहुंचे. जैसे ही लेजर और प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से रामायण के दृश्य और देशभक्ति की झलकियां घंटाघर की दीवारों पर उभरीं, पूरा परिसर तालियों और जयकारों से गूंज उठा. लोगों ने इसे अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पना से परे बताया. दर्शकों ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर ऐसा दृश्य देखना गर्व और भावुकता से भर देने वाला अनुभव है. अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो. (Video Credit: ETV Bharat) महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि दृढ़ संकल्प और स्पष्ट लक्ष्य के साथ लिया गया हर निर्णय सफल होता है. घंटाघर अलीगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर है. इसे सहेजते हुए आधुनिक स्वरूप देना नगर निगम का उद्देश्य रहा है.