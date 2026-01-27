ETV Bharat / state

अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो; रामकथा की स्क्रीनिंग, आजादी के नायकों को देख लोगों ने लगाए नारे

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह परियोजना 10 वर्षीय पीपीपी मॉडल पर आधारित है. इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है.

अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो.
अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 7:11 AM IST

अलीगढ़: गणतंत्र दिवस की शाम अलीगढ़ के ऐतिहासिक घंटाघर पर लेजर शो आयोजित हुआ. प्रोजेक्शन मैपिंग तकनीक से घंटाघर पर पवित्र रामायण, भगवान श्रीराम का जीवन चरित्र, देश के अमर वीर सपूतों की जीवनी और वंदेमातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति दर्शायी गई.

आयोजन का उद्घाटन महापौर प्रशांत सिंघल, कोल विधायक अनिल पाराशर और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने किया. उद्घाटन के साथ ही घंटाघर पर इतिहास, आध्यात्म और देश भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसकी शहरवासियों ने कभी कल्पना नहीं की थी.

रात करीब 8 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नागरिक, महिलाएं और बच्चे घंटाघर परिसर पहुंचे. जैसे ही लेजर और प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से रामायण के दृश्य और देशभक्ति की झलकियां घंटाघर की दीवारों पर उभरीं, पूरा परिसर तालियों और जयकारों से गूंज उठा. लोगों ने इसे अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पना से परे बताया. दर्शकों ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर ऐसा दृश्य देखना गर्व और भावुकता से भर देने वाला अनुभव है.

अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो. (Video Credit: ETV Bharat)

महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि दृढ़ संकल्प और स्पष्ट लक्ष्य के साथ लिया गया हर निर्णय सफल होता है. घंटाघर अलीगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर है. इसे सहेजते हुए आधुनिक स्वरूप देना नगर निगम का उद्देश्य रहा है.

उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड समय, यानी दो महीने से भी कम अवधि में प्रोजेक्शन मैपिंग और फसाड का कार्य पूरा कर शहरवासियों से किया गया वादा निभाया गया है. आने वाले समय में अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को भी इसी तरह संवारने की योजना है.

विधायक अनिल पाराशर ने महापौर और नगर आयुक्त को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अलीगढ़ तेजी से बदल रहा है. यह जिला संवरते अलीगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है. गणतंत्र दिवस पर आधुनिक घंटाघर के रूप में शहरवासियों को मिली यह सौगात गर्व का विषय है.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह परियोजना 10 वर्षीय पीपीपी मॉडल पर आधारित है, जिसकी कुल लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है. इसमें संबंधित फर्म द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत लागत वहन की जाएगी.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट घंटाघर प्रतिदिन 500 से 1000 पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है. इससे नगर निगम को टिकट और विज्ञापन के माध्यम से राजस्व लाभ होगा. पार्क परिसर में कैफे, दुकानें और इवेंट्स की अनुमति से अतिरिक्त आय की संभावनाएं भी बढ़ेगी.

नगर आयुक्त ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में गांधी पार्क सहित अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की भव्य परियोजनाएं जमीन पर उतारी जाएंगी. अब अलीगढ़ का घंटाघर सिर्फ समय नहीं बताएगा, बल्कि शहर के गौरवशाली अतीत, उज्ज्वल भविष्य और देशभक्ति की कहानियां भी सुनाएगा.

