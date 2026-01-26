ETV Bharat / state

Republic Day 2026 : 'गणतंत्र' की नींव में राजस्थान की अमिट छाप

संविधान सभा में राजस्थान की सशक्त उपस्थिति : संविधान सभा में राजस्थान से कई ऐसे प्रतिनिधि पहुंचे, जिन्होंने न केवल बहसों में भाग लिया, बल्कि संविधान के संघीय ढांचे, मौलिक अधिकारों और स्थानीय स्वशासन की नींव रखने में निर्णायक भूमिका निभाई.

कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन : द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सत्ता भारत छोड़ने की तैयारी में थी, तब ये प्रश्न सबसे अहम था कि सत्ता हस्तांतरण के बाद देश का शासन ढांचा कैसा होगा. इसी उद्देश्य से 1946 में कैबिनेट मिशन योजना लाई गई, जिसके तहत संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ.

इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, संविधान का निर्माण जितना दिल्ली की संविधान सभा में हुआ, उतना ही उसका विस्तार जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ की राजनीतिक चेतना से भी जुड़ा रहा. राजस्थान न केवल संविधान सभा में सक्रिय रहा, बल्कि संविधान को आम जनता तक पहुंचाने में भी अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य बना.

जयपुर: 26 जनवरी ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक यात्रा का पड़ाव है, जब भारत ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित करते हुए संविधान को लागू किया. हालांकि, संविधान केवल 26 नवंबर 1949 को अंगीकार होकर 26 जनवरी 1950 को लागू होने तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे सालों की वैचारिक तपस्या, राजनीतिक संघर्ष और जन-जागरूकता की प्रक्रिया रही, जिसमें राजस्थान और राजस्थानियों की भूमिका निर्णायक रही.

हीरालाल शास्त्री - केंद्र-राज्य संतुलन की आवाज : राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हीरालाल शास्त्री, उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे. संविधान सभा में उन्होंने देशी रियासतों की लोकतांत्रिक मान्यता, केंद्र-राज्य संबंधों और विषयों के बंटवारे पर गंभीर और दूरदर्शी बहसें कीं. उन्होंने ये स्पष्ट किया कि स्वतंत्र भारत में सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र को कमजोर करेगा. केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट अधिकार क्षेत्र तय करना आवश्यक है. यही विचार आगे चलकर संघीय ढांचे की मजबूत नींव बना. अपनी आत्मकथा में हीरालाल शास्त्री ने उल्लेख किया है कि उन्होंने करीब 73 घंटे संविधान सभा की बहसों में सक्रिय भागीदारी निभाई.

जय नारायण व्यास - मौलिक अधिकारों की लड़ाई : संविधान के मौलिक अधिकारों की बात हो और जय नारायण व्यास का नाम न आए ये संभव नहीं. व्यास न केवल संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे, बल्कि सामाजिक न्याय और शिक्षा को लोकतंत्र का आधार मानते थे. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार आज संविधान के फंडामेंटल राइट्स खंड में जो व्यापकता दिखती है, उसमें जय नारायण व्यास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी, जब हर नागरिक को शिक्षा, अभिव्यक्ति और समानता का अधिकार मिलेगा. व्यास ही उन नेताओं में थे, जिन्होंने सर्व शिक्षा को संवैधानिक दायरे में लाने पर जोर दिया. ये आगे चलकर नीति बना.

सरदार सिंह खेतड़ी - देशी रियासतों की भूमिका : सरदार सिंह खेतड़ी संविधान सभा में देशी रियासतों के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने ये सवाल मजबूती से उठाया कि रियासतों की जनता को लोकतंत्र में समान अधिकार कैसे मिलेंगे? राजतंत्र से लोकतंत्र की ये यात्रा कैसे संतुलित होगी? उनकी दलीलों ने ये सुनिश्चित किया कि देशी रियासतें केवल विलय का विषय न रहें, बल्कि लोकतांत्रिक भारत की साझेदार बनें.

बलवंत सिंह मेहता - ग्राम स्वराज की सोच : बलवंत सिंह मेहता ने संविधान सभा में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की अवधारणा को मजबूती से रखा. उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल विधानसभा या संसद तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जड़ें गांव तक मजबूत हों. आज पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना दिखती है, उसकी वैचारिक बुनियाद उन्हीं चर्चाओं में रखी गई थी.

जयपुर में पहला गणतंत्र उत्सव : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि 26 जनवरी 1950 को जब देश में पहली बार संविधान लागू हुआ, तब जयपुर का महाराजा कॉलेज इस ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बना. यहीं से युवाओं की एक रैली निकली, जो शहर की ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ तक पहुंची. रैली में शामिल विद्यार्थी हाथों में पंपलेट लिए हुए थे, जिन पर संविधान, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र में आम आदमी की ताकत का जिक्र था, क्योंकि उस दौर में आम नागरिक ये नहीं जानता था कि राजा या अंग्रेज सरकार के बाद उसे क्या मिला है.

पंपलेट से जागरूकता, नुक्कड़ नाटकों से संवाद : उन्होंने बताया कि संविधान को जनता की भाषा में समझाने का जिम्मा राजस्थान के युवाओं ने उठाया. राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रिंटिंग प्रेस से मौलिक अधिकारों पर आधारित पंपलेट छपे. ये पंपलेट गांव-गांव और शहर-शहर में वितरित किए गए. यूनिवर्सिटी में वर्तमान एडम ब्लॉक के बाहर झंडारोहण कर जनसभाएं आयोजित की गईं. यही नहीं, चांदपोल स्थित एक स्कूल के हेड मास्टर गोपीनाथ ने तो बाकायदा नुक्कड़ नाटकों का मंचन करवाया. इन नाटकों के माध्यम से आमजन को बताया गया कि लोकतंत्र में उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और संविधान उन्हें कैसे सुरक्षा देता है.

राजस्थान से शुरू हुआ सिविल राइट्स का प्रसार : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि बड़ी चौपड़ पर ध्वज फहराने की परंपरा तभी से शुरू हुई. इसी के साथ जनता को ये समझाया गया कि अब सबसे बड़ा पद राजा का नहीं, बल्कि जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि का है. संविधान लागू होने के साथ ही नागरिक अधिकारों (Civil Rights) के प्रचार-प्रसार में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा. संविधान को अधिकारों के घोषणा-पत्र की तरह जनता के सामने रखा गया. उन्होंने बताया कि ये व्यापक जन-जागरूकता अभियान जितना राजस्थान में चला, वैसा उदाहरण देश के बहुत कम राज्यों में देखने को मिला.

गणतंत्र में राजस्थान की खास भूमिका : बहरहाल, संविधान निर्माण में देश और राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका निर्णायक थी और संविधान को जनता तक पहुंचाने में राजस्थान के युवाओं ने भी बड़ा दायित्व निभाया. राजस्थान ने न केवल संविधान निर्माण में योगदान दिया, बल्कि उसे जन-जन का अधिकार बनाने का काम भी किया और ये संदेश पहुंचाया कि 'अब सत्ता जनता की है.'