देश मना रहा 77 वां गणतंत्र दिवस, हरियाणा मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं
हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत दिग्गज नेताओं ने 77 वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है.
Published : January 26, 2026 at 8:42 AM IST
चंडीगढ़: देश आज 77 वां गणतंत्र दिवस हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मना रहा है. पूरे देश में सुरक्षा चाक-चौबंद की गई है. 77 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी प्रदेश वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं.
सीएम सैनी ने दी शुभकामनाएं: हरियाणा सीएम नायब सैनी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "गणतंत्र दिवस हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट आस्था, सामाजिक समानता के संकल्प और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों तथा सशक्त गणतंत्र की आधारशिला रखने वाले संविधान निर्माताओं को नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए, इस गणतंत्र दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लें और राष्ट्रहित में एकजुट होकर कार्य करें".
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) January 26, 2026
मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं: वहीं, केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है. मंत्री ने लिखा है कि "सभी देशवासियों को 'गणतंत्र दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! लोकतंत्र के इस पावन अवसर पर, मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं एवं वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । आइए, हम सब मिलकर अपने संविधान के मूल्यों को संरक्षित करते हुए, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय हिंद!".
सभी देशवासियों को 'गणतंत्र दिवस' की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!— Manohar Lal (@mlkhattar) January 26, 2026
कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं: इसके अलावा, हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है.
आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! pic.twitter.com/H1FuvtZLaM— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) January 26, 2026
