गणतंत्र दिवस 2026: सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में फहराया तिरंगा, देखें हरियाणा में रिपब्लिक डे के जश्न की शानदार तस्वीरें
Republic Day 2026: देशभर समेत हरियाणा में आज 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया. देखें हरियाणा में रिपब्लिक डे की खूबसूरत तस्वीरें.
चंडीगढ़: आज देशभर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया. इस बार कार्यक्रम की थीम वंदे मातरम् के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत रखी गई.
गुरुग्राम में सीएम ने फहराया तिरंगा: गुरुग्राम में तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि "हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में 217 संकल्पों में से 54 संकल्प पूरे कर लिए हैं. बाकी के जल्द पूरे कर लिए जाएंगे."
गुरु द्रोण की पावन धरा गुरुग्राम में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यह गौरवपूर्ण पल हर भारतीय को गर्व से भर देता है!— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) January 26, 2026
इस अवसर पर परिवारजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी… pic.twitter.com/nnRg730nIQ
करनाल में विधानसभा स्पीकर ने झंडा फहराया: करनाल में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने झंडा फहराया. करनाल पुलिस लाइन में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान स्पीकर हरविंदर कल्याण ने परेड की सलामी ली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी.
77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर करनाल पुलिस लाइन में राष्ट्रध्वज का गरिमामय ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान का सामूहिक गायन कर सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान तथा संविधान के मूल्यों को स्मरण करते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। pic.twitter.com/pHCWjJwihm— Harvinder Kalyan (@HarvinderKalyan) January 26, 2026
अंबाला में कमिश्नर संजीव वर्मा ने फहराया तिरंगा: अंबाला कैंट में कमिश्नर संजीव वर्मा ने 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया. इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया.
फरीदाबाद में स्वास्थ्य मंत्री ने फहराया तिरंगा: फरीदाबाद में भी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन सेक्टर-12 स्थित सेंट्रल थाने के पास हेलीपैड ग्राउंड में किया गया. समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसके बाद उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी.
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर फरीदाबाद में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कार्यक्रम से पूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया l #RepublicDay2026 #RepublicDayIndia pic.twitter.com/LZJ1fcpGpJ— Arti Singh Rao (@ArtiSinghRao) January 26, 2026
नूंह में गणतंत्र दिवस की धूम: नूंह में 77वें जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय पुलिस लाइन नूंह परिसर में किया गया. राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस दौरान राज्यसभा सांसद ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को याद किया और कहा कि शहीदों के संघर्षों के कारण ही देश को आजादी मिली और लोकतंत्र के इस गौरवशाली मुकाम तक पहुंचा है.
नूंह जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पावन अवसर पर संविधान निर्माताओं एवं वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया।— Subhash Barala (@subhashbrala) January 26, 2026
गणतंत्र दिवस हम सभी को संविधान के मूल आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा रखने, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और… pic.twitter.com/2icAJo7u8M
कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्ण बेदी ने फहराया तिरंगा: कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली. इस अवसर पर कांग्रेस के स्थानीय विधायक अशोक अरोड़ा भी विशेष रूप से मौजूद रहे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सभी जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि "हरियाणा सरकार विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है." कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा.
चरखी दादरी में गणतंत्र दिवस की धूम: चरखी दादरी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद धर्मबीर सिंह ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. उन्होंने भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली और प्रतिभाओं को सम्मानित किया. इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. वहीं मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित किया. इस दौरान सांसद धर्मबीर सिंह ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाई.
रेवाड़ी में गौरव गौतम ने फहराया तिरंगा: रेवाड़ी जिला पुलिस लाइन मैदान में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया. खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने झंडा फहराया. इससे पहले बावल रोड स्थित स्मारक पर शहीदों को नमन किया. झंडा फहराने के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली. इस मौके पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
सिरसा में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फहराया तिरंगा: 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ. समारोह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों को दर्शाती आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया. इन झांकियों के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं को दर्शाया गया. वही स्वतंत्रता सेनानियों और विभाग में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.
भारत की एकात्मता, समरसता और संप्रभुता की जीवंत अभिव्यक्ति— Vipul Goel (@VipulGoelBJP) January 26, 2026
गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज सिरसा में आयोजित समारोह में सहभाग किया।
इस अवसर पर विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी को भावविभोर कर दिया।… pic.twitter.com/p9V1RwPHii
