गणतंत्र दिवस 2026: रायपुर में हुआ फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल, डॉग स्कॉड ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

गणतंत्र दिवस 2026: रायपुर में हुआ फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल, डॉग स्कॉड ने जीता लोगों का दिल

गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
रायपुर: 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां तेज हैं. भव्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड, रायपुर में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा. शनिवार को परेड का अंतिम रिहर्सल किया गया. मुख्य समारोह परेड में डॉग स्क्वायड की टीम आकर्षण का केंद्र रहेगी. 26 जनवरी को प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी लेंगे.


गणतंत्र दिवस 2026

परेड रिहर्सल के दौरान 12 सदस्यीय पुलिस डॉग स्क्वॉड ने अपने अनुशासन, फुर्ती और दक्षता से सभी का ध्यान आकर्षित किया. टीम के जांबाज़ स्वान हत्या, चोरी-डकैती एवं मादक पदार्थों से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनकी प्रस्तुति ने छत्तीसगढ़ पुलिस स्वान दल की उच्चस्तरीय प्रशिक्षण क्षमता, पेशेवर दक्षता और राष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया.

गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)

फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल

आज रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई. जिसमें मार्च-पास्ट, पदक अलंकरण, गार्ड ऑफ ऑनर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप से परखा गया. रिहर्सल के दौरान सभी गतिविधियां निर्धारित मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुसार संचालित की गई.



अनुशासन और एकता का भव्य प्रदर्शन

गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मौके पर आयोजित परेड में देश की सुरक्षा, अनुशासन और एकता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा. 17 सुरक्षा बलों की टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी. जिसमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल सहित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों की टुकड़ियां शामिल हैं.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष एवं महिला), छत्तीसगढ़ पुलिस (पुरुष), जेल पुलिस (पुरुष), नगर सेना (पुरुष एवं महिला) तथा एनसीसी बॉयज एवं गर्ल्स की टुकड़ियां परेड में शामिल होंगे. घुड़सवार दल, बैंड प्लाटून और डॉग स्क्वॉड की प्रस्तुति गणतंत्र दिवस समारोह को और भी आकर्षक बनाएगी.

गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)




रंगारंग कार्यक्रमों का होगा आयोजन

समारोह में स्कूली बच्चों की ओर से देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी. प्रदेश के अलग-अलग विद्यालयों के छात्र-छात्राएं डांस और संगीत के माध्यम से संस्कृति, नारी शक्ति, युवा सामर्थ्य और विकसित भारत की तस्वीर पेश करेंगे. कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, सरगुजा द्वारा “विकसित भारत, बढ़ता भारत”, शिवोम विद्यापीठ, दुर्ग के सांकरा के द्वारा “जयतु जयतु भारत” और पी.जी. उमाठे शासकीय कन्या अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, शांति नगर रायपुर के द्वारा “आरंभ है प्रचंड” विषय पर आकर्षक कार्यक्रम पेश करेंगी.

गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल में पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप और जिला पंचायत के सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. राज्यपाल के सुरक्षा अधिकारी डीएसपी गिरीश कोरी ने राज्यपाल की भूमिका निभाते हुए सुरक्षा एवं आयोजन व्यवस्था का जायजा लिया.
गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)
गणतंत्र दिवस 2026 (ETV Bharat)



