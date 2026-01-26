ETV Bharat / state

'गांधी जी के लिए बनी थी मैसेंजर..' आजादी के लिए 6 महीने जेल में रही थी स्वतंत्रता सेनानी बरती देवी

87 साल की स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई को याद कर जोश में आ जाती है. गांधी जी के लिए मैसेंजर का काम करती थी.

Freedom Fighter Barti Devi
स्वतंत्रता सेनानी बरती देवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 26, 2026 at 12:21 PM IST

4 Min Read
पटना: 'सन 1947 में महात्मा गांधी मसौढ़ी आए थे. गांधी जी जहां-जहां जाते थे, वहां-वहां जाती थी. गांधी जी के कार्यक्रम और भाषण को लेकर लोगों के बीच पर्चा बांटने का काम करती थी.' 87 साल की स्वतंत्रता सेनानी बरती देवी को आज भी याद है कि कैसे अंग्रेज आकर धमकाते थे. इसके बावजूद बरती देवी कभी हार नहीं मानी. बिहार से लेकर दिल्ली और गुजरात तक आंदोलन में भाग लिया.

रेलवे लाइन उखाड़ने में गई थी जेल: मसौढ़ी के नुरा पंचायत के डोरी पर गांव की रहने वाली स्वतंत्रता सेनानी बरती देवी कहती हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ मसौढ़ी के तिनेरी गांव के समीप रेलवे लाइन उखाड़ दिया गया था. उसमें बरती देवी भी शामिल थी. इसको लेकर 6 महीने की जेल भी हुई थी. उस दौरान अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने करीब 11 लोगों को जेल में डाल दिया था. इसके बाद भी लोग पीछे नहीं हटे और स्वतंत्रता की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चले.

"उस वक्त ट्रेनों के जरिए अंग्रेजों के सामान की ढुलाई होती थी. इसलिए हम लोगों ने रात 2:30 बजे रेल पटरी उखाड़ने की योजना बनाई थी. पटरी उखाड़ कर विरोध जताया था. मसौढी के तिनेरी गांव के समीप ऐसा किया गया था. इसके लिए हमलोगों को 6 महीने की जेल जेल भी हुई थी." -बरती देवी, स्वतंत्रता सेनानी

स्वतंत्रता सेनानी बरती देवी (ETV Bharat)

गांधी जी का मैसेंजर: बरती देवी पति स्व. जमुना पासवान के साथ गांव-गांव में पर्चे बांटकर मैसेंजर का काम करती थी. लोगों में देशभक्ति का जुनून पैदा करती थी. अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए उनके अंदर एक नई ताकत और ऊर्जा भरती थी. पति जमुना पासवान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत को भगाने में दिन-रात लगी रहती थी.

"जब हमारे पति जिंदा थे तो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश की आजादी के लिए काम किया. उनके चले जाने के बाद भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर अकेले ही गांव-गांव में लोगों को देश के प्रति एकजुट करते थे." -बरती देवी, स्वतंत्रता सेनानी

अंग्रेजों से छिपकर रात में मीटिंग करती थी: महिला स्वतंत्रता सेनानी बरती देवी के तीन बेटे दो बेटियां हैं, जो सभी शादीशुदा और बाल-बच्चे वाले हैं. सभी अपना प्राइवेट काम कर जीवन यापन कर रहे हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए महिला स्वतंत्रता सेनानी बरती देवी कहती हैं कि हमलोग अंग्रेजों से छिपकर रात में मीटिंग करते थे. गांधी जी मसौढी आए थे तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी.

ईटीवी भारत के पूछने पर कि आज की युवा पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है? इसपर उन्होंने बताया कि हम युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि 'खूब पढ़िए, खूब लिखिए और देश के सेवा के लिए काम करिए. देश की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है.'

77वां गणतंत्र दिवस मना रहा देश: देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर देशभर में उत्साह का माहौल है. ऐसे में आज उन सभी आजादी के दीवानों को याद करने का दिन है, जिनके बलियादान और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. मसौढ़ी अनुमंडल में कुल 23 स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने अंग्रेजों की बोलती बंद कर रखी थी. कई स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो चुका है. महज कुछ ही शेष बचे हैं. इसमें एक बरती देवी भी हैं.

स्वतंत्रता सेनानियों अमूल्य योगदान: कई महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बढ़-चढ़कर अपना अमूल्य योगदान दिया था. स्वतंत्रता संघर्ष की पूरी कहानी बरती देवी के जेहन में आज भी है. उम्र बढ़ने के कारण कई स्वतंत्रता सेनानी का स्वास्थ्य खराब है. कई लोग बोल नहीं पा रहे हैं. कई सुन नहीं पा रहे हैं, फिर भी उनके हाथ में तिरंगा आते ही जोश और जुनून बढ जाता है. जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, उनका रग-रग एक बार फिर युवा बन जाता है.

