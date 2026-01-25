ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस 2026: फरीदाबाद में सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार, 1500 के करीब पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है. शहर में 1500 पुलिसकर्मी तैनात होंगे.

Republic Day 2026
Republic Day 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 25, 2026 at 8:25 AM IST

फरीदाबाद: गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता कर दी है. किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए जिले में 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी वर्दी और सादी वर्दी में तैनात रहेंगे. ये पुलिसकर्मी सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखेंगे. फरीदाबाद पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है.

गणतंत्र दिवस पर फरीदाबाद में सुरक्षा कड़ी: पुलिस का कहना है कि यदि किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध सामान नजर आता है, तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. इस संबंध में एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों से अपील की गई है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी किराएदार को अपने घर में न रखें. साइबर कैफे संचालकों को भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

गणतंत्र दिवस 2026: फरीदाबाद में सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार (Etv Bharat)

आमजन से शांति बनाए रखने की अपील: एसीपी राजीव कुमार ने कहा कि "गेस्ट हाउस और होटल संचालकों को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने यहां ठहरने वाले सभी लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखें और जरूरत पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराएं. पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और सभी इंतजाम किए गए हैं." उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 26 जनवरी का शांति, भाईचारे और के साथ मनाएं.

