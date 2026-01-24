ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस 2026: स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय मैदान में परेड का फाइनल रिहर्सल

26 जनवरी के दिन भव्य परेड का आयोजन होगा. परेड में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी.

Republic Day 2026
परेड आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)
बलौदा बाजार: गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं. देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बस्तर तक, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाने को लेकर उत्साह का माहौल है. बलौदा बाजार में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. आज पण्डित चक्रपाणी शुक्ल, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया.

गणतंत्र दिवस की तैयारियां

कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की मौजूदगी में होने वाले सभी कार्यक्रमों का अभ्यास किया गया, ताकि मुख्य समारोह के दिन किसी भी तरह की कोई कमी न रहे. फाइनल रिहर्सल में गणतंत्र दिवस समारोह के प्रत्येक कार्यक्रम को उसी क्रम और समयानुसार अभ्यास में शामिल किया गया, जैसा कि 26 जनवरी को वास्तविक आयोजन के दौरान किया जाएगा. आयोजन स्थल पर सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, विभिन्न विभागों की टीमें, स्कूली छात्र-छात्राएं और सांस्कृतिक दल मौजूद रहेंगे.

स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय मैदान (ETV Bharat)


रिहर्सल के दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका में रहीं जिला पंचायत सीईओ

फाइनल रिहर्सल के दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्या अग्रवाल उपस्थित रहीं. रिहर्सल में सीईओ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अभ्यास सत्र की औपचारिक शुरुआत की और परेड का निरीक्षण किया. परेड निरीक्षण के दौरान सीईओ ने विभिन्न टुकड़ियों के अनुशासन, कदमताल और समन्वय को देखा. ध्वजारोहण और परेड निरीक्षण के साथ ही राष्ट्रगान की धुन पर पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया.

रिहर्सल होने के बावजूद माहौल पूरी तरह गणतंत्र दिवस जैसा ही दिखा, जिससे यह साफ झलक मिली की प्रशासन समारोह को भव्य और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता.

Republic Day 2026
स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय मैदान (ETV Bharat)



अनुशासित परेड बनी आकर्षण का केंद्र

फाइनल रिहर्सल का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा परेड रही. परेड में जिला पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, होम गार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और गाइड की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया. सभी टुकड़ियों ने एकरूपता और अनुशासन के साथ कदमताल करते हुए सलामी दी. परेड का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक उषा ठाकुर ने किया, जबकि परेड के सेकेंड-इन-कमांड (2 आईसी) की जिम्मेदारी मेघनाथ बंजारे ने संभाली. अधिकारियों ने परेड की गति, तालमेल और ड्रिल पर विशेष ध्यान दिया. रिहर्सल के दौरान कहीं भी अनुशासन में ढील न दिखे, इसके लिए लगातार निर्देश दिए गए.

Republic Day 2026
स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय मैदान (ETV Bharat)


सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा रंगारंग आयोजन

गणतंत्र दिवस समारोह में केवल परेड ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण होते हैं. फाइनल रिहर्सल के दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास किया. देशभक्ति गीतों, समूह नृत्य और झांकी आधारित प्रस्तुतियों ने रिहर्सल के माहौल को जीवंत बना दिया. छात्रों में उत्साह साफ झलक रहा था. शिक्षक और प्रशिक्षक बच्चों को मंच पर प्रस्तुति के दौरान तालमेल, समय प्रबंधन और भाव-भंगिमा पर जरूरी सुझाव देते नजर आए. प्रशासन की कोशिश है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जिले की सांस्कृतिक विविधता और देशभक्ति की भावना को प्रभावी ढंग से पेश किया जाए.

Republic Day 2026
स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय मैदान (ETV Bharat)



व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर के निर्देश

फाइनल रिहर्सल के बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए. कलेक्टर ने अतिथियों और आम नागरिकों के लिए बैठने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने, साउंड सिस्टम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पेयजल और ब्रेकफास्ट की कंप्लीट व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

कलेक्टर ने कहा, गणतंत्र दिवस समारोह जिले का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होते हैं. ऐसे में सभी व्यवस्थाएं समय पर और बेहतर ढंग से पूरी होनी चाहिए.



विभागीय झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र

कलेक्टर दीपक सोनी ने विभागीय झांकियों के संचालन को लेकर भी विशेष निर्देश दिए. दीपक सोनी ने झांकियों के प्रवेश और निकलने के मार्ग को स्पष्ट रूप से चिन्हांकित करने और उन्हें व्यवस्थित ढंग से संचालित करने को कहा. झांकियों के समय निर्धारण, क्रम और मंच के सामने प्रस्तुति की अवधि को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए. प्रशासन का प्रयास है कि झांकियों के माध्यम से शासन की योजनाओं, उपलब्धियों और सामाजिक संदेशों को प्रभावी रूप से आम जनता तक पहुंचाया जाए.


सुरक्षा और अनुशासन पर एसपी का जोर

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने फाइनल रिहर्सल के दौरान सुरक्षा और अनुशासन से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया. एसपी ने पार्किंग व्यवस्था को सुचारु रखने, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. एसपी ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए. भावना गुप्ता ने पुलिस बल और होम गार्ड को आपसी समन्वय के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हो सके.


प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद

फाइनल रिहर्सल के दौरान जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इनमें अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते, अवध राम टंडन, निशा नेताम मड़ावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, संयुक्त कलेक्टर सीमा ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी शामिल थे. सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, मौके पर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए.


भव्य और गरिमामय समारोह की तैयारी पूरी

फाइनल रिहर्सल के सफल आयोजन के साथ ही यह स्पष्ट हो गया, कि बलौदाबाजार जिला प्रशासन गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य, अनुशासित और गरिमामय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

संपादक की पसंद

