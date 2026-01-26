ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने फहराया झंडा, देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया जिला

कार्यक्रम की खास आकर्षण स्कूली छात्राओं की ओर से प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने फहराया झंडा
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने फहराया झंडा
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 10:26 AM IST

कोटपूतली बहरोड : जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया. मुख्य समारोह में प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने तिरंगा फहराया. जैसे ही तिरंगा शान से लहराया, राष्ट्रगान की मधुर धुन गूंजी और उपस्थित जनसमूह ने तिरंगे को सलामी देकर देशभक्ति का संदेश दिया. पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया. उपमुख्यमंत्री ने जिलेवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन हमें देश की आजादी और संविधान के मूल्यों की याद दिलाता है. सरकार प्रदेश के विकास, युवाओं के भविष्य और आमजन की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं.

झंडा फहराने के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली. इस दौरान विभिन्न टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्कूली छात्र-छात्राओं की टुकड़ियां शामिल रहीं. मार्च पास्ट ने अनुशासन और एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा. समारोह में जिला कलेक्टर की ओर से उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया गया. कार्यक्रम की खास आकर्षण स्कूली छात्राओं की ओर से प्रस्तुत किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे. देशभक्ति गीतों, लोकनृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. छात्राओं की प्रस्तुतियों में देशप्रेम, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत की झलक साफ दिखाई दी. अभिभावकों और अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की.

बूंदी में भी गूंजा राष्ट्रभक्ति का स्वर : जिले में 76वां गणतंत्र दिवस सोमवार, 26 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के भाव के साथ मनाया गया. जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन सुबह 9 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया, जहां देशभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था. समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने झंडा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इसके साथ ही पूरा परेड ग्राउंड राष्ट्रगान की गूंज से गूंज उठा. मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली गई.

गणतंत्र दिवस 2026
DIYA KUMARI UNFURLED NATIONAL FLAG
REPUBLIC DAY 2026

