राजीव भवन में दीपक बैज ने फहराया तिरंगा, शाम को दिल्ली में होगी कांग्रेस की हाईप्रोफाइल बैठक
दिल्ली में होने वाली बैठक में कई अहम फैसले पार्टी आलाकमान ले सकती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 26, 2026 at 11:05 AM IST
रायपुर: 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय, राजीव भवन में गरिमामय समारोह का आयोजन हुआ. झंडा वंदन आयोजन में सभी कांग्रेस नेता पहुंचे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी.
गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और छत्तीसगढ़ के राज्य गीत 'अरपा पैरी के धार' का गायन किया गया. इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया. इसके साथ ही गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का प्रण भी लिया.
संविधान की शक्ति और न्याय का संकल्प
ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. दीपक बैज ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. बैज ने जोर देकर कहा कि हमारा संविधान ही हमें स्वायत्तता, समानता और न्याय की गारंटी देता है. आज के समय में इन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए निरंतर संघर्षरत है.
शाम 5 बजे दिल्ली में एआईसीसी की अहम बैठक
संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी देते हुए दीपक बैज ने बताया कि आज शाम 5:00 बजे दिल्ली स्थित एआईसीसी (AICC) मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी. दीपक बैज ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में आलाकमान से जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उन पर तत्परता से अमल करेगी. यह बैठक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भविष्य की रणनीति तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
मनरेगा और स्थानीय मुद्दों पर रहेगी नजर
दीपक बैज ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में स्थानीय जनहित के मुद्दों को लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ रही है. आज दिल्ली में होने वाली बैठक में विशेष रूप से 'मनरेगा' योजना को बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा ग्रामीण स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों पर चर्चा होगी. बैज ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. आने वाले दिनों में स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरने और जन सरोकार के कार्यों को गति देने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की जाएगी.