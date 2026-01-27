ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ की 5 लखपति दीदी दिल्ली के कर्तव्य पथ परेड में विशिष्ट अतिथि, दंतेवाड़ा की 2 महिलाएं भी शामिल

दंतेवाड़ा की लखपति दीदियां कर्तव्य पथ परेड देखकर भावुक और गौरवान्वित हुईं. अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया.

छत्तीसगढ़ की 5 लखपति दीदी दिल्ली के कर्तव्य पथ परेड में विशिष्ट अतिथि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 2:01 PM IST

दंतेवाड़ा: लखपति दीदी योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ की 5 लखपति दीदियां दिल्ली के कर्तव्य पथ परेड में विशिष्ट अतिथि बनीं. इनमें दंतेवाड़ा की 2 महिलाएं शामिल हैं.

दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मिली विशेष पहचान

दंतेवाड़ा की बिम्बति नाग और यमुना कडि़यारी को 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया. दोनों दीदियों ने पहली बार राजधानी दिल्ली पहुंचकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परेड को नज़दीक से देखा.

कर्तव्य पथ परेड देखकर भावुक हुईं लखपति दीदियां

कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारतीय सेना की शक्ति, सांस्कृतिक झांकियां और राष्ट्रीय एकता का शानदार प्रदर्शन देखकर दोनों दीदियां भावुक हो उठीं. उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय पल है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे गणतंत्र दिवस परेड को इतनी नज़दीक से देख पाएंगी.

स्वयं सहायता समूह से आत्मनिर्भरता तक का सफर

दोनों लखपति दीदियां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं. सीमित संसाधनों से शुरुआत कर उन्होंने मेहनत और प्रशिक्षण के बल पर वार्षिक आय एक लाख रु से अधिक कर ली है. आज वे न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना की सफलता का उदाहरण

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में इन दीदियों का चयन किया गया. लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्थायी आजीविका से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. दंतेवाड़ा की इन दीदियों की सफलता इस योजना की प्रभावशीलता को साफ दर्शाती है.

छत्तीसगढ़ से 5 लखपति दीदियां शामिल

इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य से दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कवर्धा जिले की कुल 5 लखपति दीदियां शामिल हुईं. सभी ने अपने अनुभव साझा किए और लौटकर अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया. इस अवसर पर स्टेट नोडल अधिकारी श्री धर्मेंद्र ठाकुर (बीपीएम, जनपद पंचायत दंतेवाड़ा) भी दिल्ली में मौजूद रहे.

जिला प्रशासन ने जताई खुशी

दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने लखपति दीदियों की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की. प्रशासन ने कहा कि यह सफलता जिले में चल रहे महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रमों की मजबूत नींव का परिणाम है. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं.

प्रधानमंत्री और सरकार का जताया आभार

लखपति दीदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और जिला प्रशासन के सहयोग से ही वे इस मुकाम तक पहुँच पाईं. उन्होंने अन्य ग्रामीण महिलाओं से भी आगे आने और आत्मनिर्भर बनने की अपील की.

पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात

गणतंत्र दिवस 2026 पर दंतेवाड़ा की लखपति दीदियों की यह उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है. यह कहानी साबित करती है कि सही अवसर और मार्गदर्शन मिलने पर ग्रामीण महिलाएँ भी सफलता की नई मिसाल कायम कर सकती हैं.

