ETV Bharat / state

पुलिस मुख्यालय में डीजीपी शर्मा ने किया झंडारोहण, उत्कृष्ट काम करने वाले 45 अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित

जयपुर कमिश्नरेट में कमिश्नर सचिन मित्तल ने किया ध्वजारोहण.

उत्कृष्ट काम करने वाले सम्मानित
उत्कृष्ट काम करने वाले सम्मानित (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सोमवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. सलामी गार्ड्स ने सलामी दी. इस मौके पर उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी शर्मा ने सम्मानित किया. इस मौके पर पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और डीजीपी डिस्क से नवाजा गया. मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इधर, एसीबी मुख्यालय, एसडीआरएफ कार्यालय और जयपुर कमिश्नरेट में भी ध्वजारोहण किया गया.

सेवा पदक और डीजीपी डिस्क सम्मान : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने डीआईजी मनोज कुमार और शंकरदत्त शर्मा को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया. एडीजी बिपिन कुमार पांडेय को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया. जबकि, एडीजी एस. सेंगथिर, एडीजी लता मनोज कुमार, एडीजी प्रफुल्ल कुमार, आईजी विकास कुमार, आईजी अजयपाल लांबा, अंशुमन भौमिया, राहुल प्रकाश, अनिल कुमार टाक, डीआईजी अजय सिंह, प्रदीप मोहन शर्मा, दीपक भार्गव, विकास शर्मा, आनंद शर्मा, राशि डोगरा डूडी, वित्तीय सलाहकार डॉ. प्रीति शर्मा, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, राजर्षि राज, ज्येष्ठा मैत्रेयी, एएसपी मनस्वी चौधरी और सुनीता मीणा को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया. मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.

पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण
पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: राज्यपाल ने राजभवन और मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीएम हाउस में फहराया तिरंगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह

उत्कृष्ट काम करने वाले सम्मानित
उत्कृष्ट काम करने वाले सम्मानित (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कमिश्नरेट में कमिश्नर ने किया ध्वजारोहण : जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने गणतंत्र दिवस पर पुलिस कमिश्नरेट में झंडारोहण किया. उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को मिठाई देकर शुभकामना और बधाई दी. इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन व यातायात) योगेश दाधीच, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) राजेश कांवत, डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा, डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह, डीसीपी (यातायात) सुमित मेहरड़ा, एडिशनल डीसीपी पार्थ शर्मा, लाखन मीणा, राजेंद्र सिंह सहित पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

कमिश्नरेट में कमिश्नर ने किया ध्वजारोहण
कमिश्नरेट में कमिश्नर ने किया ध्वजारोहण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

एसीबी मुख्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय, जयपुर में डीजी गोविंद गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अधिकारियों, कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि भारत ने एक गणतंत्र के रूप में निरंतर प्रगति कर विश्व पटल पर सशक्त पहचान बनाई है. आज ही के दिन हमें हमारा संविधान मिला था. जिससे हमें हमारे मौलिक अधिकार और दायित्व प्राप्त हुए हैं. उन्होंने पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था ही सच्ची आजादी का प्रतीक है.

इसे भी पढ़ें:डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने फहराया झंडा, देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया जिला

उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मान : उन्होंने एएसपी मांगीलाल राठौड़ को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, एएसपी विजय कुमार को उत्कृष्ट सेवा पदक, उपाधीक्षक राजेश दुरेजा को उत्कृष्ट सेवा पदक और हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश सैनी को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया. इस मौके पर आईजी सत्येंद्र कुमार और राजेश सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. वहीं, एसडीआरएफ कार्यालय में कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया.

एसीबी मुख्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस
एसीबी मुख्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

डीएफओ कार्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस : जयपुर के खातीपुरा स्थित डीएफओ कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया गया. डीएफओ वी केतन कुमार ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ झंडारोहण किया. इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया.

TAGGED:

RAJASTHAN POLICE
77TH REPUBLIC DAY 2026
गणतंत्र दिवस
REPUBLIC DAY 2026
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.