ETV Bharat / state

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस, प्रदेश अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा, एकता का दिया संदेश

रायपुर : 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तिरंगा फहराया गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने तिरंगा फहराया. इस दौरान राष्ट्रीय गीत जन गण मन का गायन किया गया. कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे.







एकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश



ध्वजारोहण के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किरण सिंह देव ने कहा कि भारत में अलग-अलग धर्म और समाज के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हमारे आन-बान-शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया है, जो हम सभी के लिए गर्व का क्षण है.





77वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं



कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गौरव और सम्मान के साथ मना रहा है. छत्तीसगढ़वासियों समेत देशभर के नागरिकों को इस पावन राष्ट्रीय पर्व और संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. हम सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं.