कर्तव्य पथ पर दिखेगा बिहार का मखाना उत्पादन, झांकी में दिखेगी बिहार की संस्कृति
गणतंत्र दिवस के मौके कर्तव्य पथ पर झांकी में बिहार की संस्कृति दिखेगी. सुपर फूड मखाना की पूरी प्रोसेसिंग दर्शायी जाएगी.
Published : January 24, 2026 at 2:06 PM IST
पटना: मिथिलांचल के पोखरों से निकलकर मखाना आज ‘लोकल से ग्लोबल’ सुपरफूड के रूप में दुनिया की थाली तक पहुंच रहा है. GI टैग, महिला सहभागिता और किसानों की मेहनत से मखाना को पूरी दुनियां में पहचान मिली है. 26 जनवरी को दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मखाना उत्पाद की झांकी प्रस्तुत की जाएगी. झांकी के माध्यम से बिहार के इस सुपर फूड मखाना की पूरी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया प्रस्तुत की जाएगी.
'बिहार की सांस्कृतिक': मिथिला का मखाना को केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत के रूप में दर्शाया जाएगा. मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा कहते हैं कि 'बिहार की झांकी के रूप में मखाना को चुना जाना गौरव की बात है. मखाना ने मिथिला के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, इसकी आर्थिक उन्नति भी करवाई है.
"इस बार जब बिहार सरकार ने मखाना को थीम बनाकर कर्तव्य पथ पर झांकी के रूप में प्रस्तुत करने का फैसला किया. इसका राष्ट्र स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इससे आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी." -विनोद नारायण झा, बीजेपी विधायक
राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग: विनोद नारायण झा ने कहा कि पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था. इसके बाद इसके स्थानीय उत्पादक में बहुत वृद्धि हुई है. इसमें मखाने के प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक में वृद्धि हुई है. यह अब एक राष्ट्रीय ब्रांड बन गया है, जो मिथिला की पहचान के रूप में भी देखा जाने लगा है.
मखाना बोर्ड का लाभ: केंद्र सरकार ने मिथिलांचल में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया. बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद इसको और ज्यादा विस्तार देने में और बल मिलेगा. मखाना के व्यापार में न केवल किसान बल्कि मजदूर से लेकर व्यापारी तक लगे हुए हैं. जब मखाने की ब्रांडिंग शुरू हुई तो सभी वर्ग को इसका लाभ हुआ. बिहार सरकार की इस पहल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अब इसका ब्रांडिंग होगा.
लोकल से ग्लोबल: 26 जनवरी को आयोजित झांकी की मुख्य थीम 'मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपरफूड' रखी गई है. इसमें मखाना की पारंपरिक खेती से लेकर उसके आधुनिक प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया को दिखाया जाएगा. खेती, भूनाई, फोड़ाई और पैकेजिंग जैसे सभी चरण झांकी का हिस्सा होंगे.
परंपरागत श्रम चित्रण: झांकी में स्थानीय महिला और पुरुष श्रमिकों की अहम भूमिका को भी दर्शाया जाएगा. इसके माध्यम से यह बताया जाएगा कि मखाना उत्पादन में पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक श्रम की कितनी बड़ी भूमिका है. झांकी को परंपरागत रूप में पेश किया किया गया है.
झांकी का दो भाग: शुरू के भाग में मिथिलांचल क्षेत्र के तालाबों से निकलता हुआ मखाना दिखाया जाएगा. इसके साथ मखाना को प्राप्त जीआई टैग का प्रतीक भी झांकी में शामिल होगा. अगले भाग में मिट्टी के चूल्हे पर लोहे की कढ़ाही में मखाना भूनती महिला और पास ही लकड़ी के मूसल से मखाना फोड़ता पुरुष नजर आएगा. यह दृश्य पारंपरिक श्रम और ग्रामीण जीवनशैली को दर्शाएगा.
गणतंत्र दिवस परेड की झलक: देशभर की कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएंगी. इन झांकियों के जरिए भारत की विविध संस्कृति, विरासत और विकास यात्रा को दिखाया जाएगा. वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रो एन के चौधरी का कहना है कि बिहार की झांकी इसी श्रृंखला में प्रदेश के सुपर फूड मखाना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था. हर भारतीय के थाली में बिहार का एक व्यंजन हो इसको प्रेरित करने का काम करेगा.
"मखाना के माध्यम से बिहार के विशिष्ट कृषि और सांस्कृतिक पहचान को सामने रखेगी. बिहार की झांकी में मखाना को प्रस्तुत करना गौरव की बात है. झांकियों के जरिए विविध संस्कृति, विरासत और विकास यात्रा दर्शाया जाएगा." -प्रो एनके चौधरी, अर्थशास्त्री
मखाना बोर्ड की घोषणा: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया गया था. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था. इस बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री ने बजट पेश के दौरान कहा था कि मखाना बोर्ड बनाए जाने से मखाना के विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा.
बिहार में मखाना की खेती: बिहार में मखाना की खेती मिथिलांचल एवं कोसी के इलाकों में होती है. देश के कुल मखाना उत्पादन में 80 से 90% उत्पादन मिथिला एवं कोसी के इलाकों में ही होती है. दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, अररिया में मुख्य रूप से मखाना की खेती होती है.
विदेशों तक सप्लाई: बिहार के सभी जिले को मिलाकर करीब 56 हजार 389 टन मखाना बीज और 23 हजार 656 टन मखाने का उत्पादन करते हैं. बिहार के मखाना को पड़ोसी देशों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भी भेजा जा रहा है.
