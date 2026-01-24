ETV Bharat / state

कर्तव्य पथ पर दिखेगा बिहार का मखाना उत्पादन, झांकी में दिखेगी बिहार की संस्कृति

पटना: मिथिलांचल के पोखरों से निकलकर मखाना आज ‘लोकल से ग्लोबल’ सुपरफूड के रूप में दुनिया की थाली तक पहुंच रहा है. GI टैग, महिला सहभागिता और किसानों की मेहनत से मखाना को पूरी दुनियां में पहचान मिली है. 26 जनवरी को दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में मखाना उत्पाद की झांकी प्रस्तुत की जाएगी. झांकी के माध्यम से बिहार के इस सुपर फूड मखाना की पूरी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया प्रस्तुत की जाएगी.

'बिहार की सांस्कृतिक': मिथिला का मखाना को केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत के रूप में दर्शाया जाएगा. मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा कहते हैं कि 'बिहार की झांकी के रूप में मखाना को चुना जाना गौरव की बात है. मखाना ने मिथिला के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, इसकी आर्थिक उन्नति भी करवाई है.

बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा (ETV Bharat)

"इस बार जब बिहार सरकार ने मखाना को थीम बनाकर कर्तव्य पथ पर झांकी के रूप में प्रस्तुत करने का फैसला किया. इसका राष्ट्र स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इससे आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी." -विनोद नारायण झा, बीजेपी विधायक

राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग: विनोद नारायण झा ने कहा कि पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था. इसके बाद इसके स्थानीय उत्पादक में बहुत वृद्धि हुई है. इसमें मखाने के प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक में वृद्धि हुई है. यह अब एक राष्ट्रीय ब्रांड बन गया है, जो मिथिला की पहचान के रूप में भी देखा जाने लगा है.

मखाना बोर्ड का लाभ: केंद्र सरकार ने मिथिलांचल में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया. बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद इसको और ज्यादा विस्तार देने में और बल मिलेगा. मखाना के व्यापार में न केवल किसान बल्कि मजदूर से लेकर व्यापारी तक लगे हुए हैं. जब मखाने की ब्रांडिंग शुरू हुई तो सभी वर्ग को इसका लाभ हुआ. बिहार सरकार की इस पहल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अब इसका ब्रांडिंग होगा.

बिहार की झांकी के लिए तैयारी (ETV Bharat)

लोकल से ग्लोबल: 26 जनवरी को आयोजित झांकी की मुख्य थीम 'मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपरफूड' रखी गई है. इसमें मखाना की पारंपरिक खेती से लेकर उसके आधुनिक प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया को दिखाया जाएगा. खेती, भूनाई, फोड़ाई और पैकेजिंग जैसे सभी चरण झांकी का हिस्सा होंगे.

परंपरागत श्रम चित्रण: झांकी में स्थानीय महिला और पुरुष श्रमिकों की अहम भूमिका को भी दर्शाया जाएगा. इसके माध्यम से यह बताया जाएगा कि मखाना उत्पादन में पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक श्रम की कितनी बड़ी भूमिका है. झांकी को परंपरागत रूप में पेश किया किया गया है.