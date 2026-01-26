ETV Bharat / state

नए विधानसभा भवन में पहली बार लहराया तिरंगा, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने किया ध्वजारोहण

इस अवसर पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का संदेश पढ़कर वहां मौजूद लोगों को सुनाया. संदेश में सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं डॉ रमन सिंह ने दी और संविधान के महत्व को रेखांकित किया.

नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा. 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर नवा रायपुर में बने नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में पहली बार आधिकारिक रूप से ध्वजारोहण किया गया. विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के गीतों और भारत माता के जयकारों से गूंज उठा.



“हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान”

विधानसभा अध्यक्ष का संदेश पढ़ते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि “26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था. हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है. हमें अपने संविधान पर गर्व है. संविधान का मूल मंत्र यही है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों और राष्ट्रीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करे. संविधान में निहित प्रावधानों का अनुकरण ही सच्चे अर्थों में राष्ट्र सेवा है.” विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा कि सभी से अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति और अधिक समर्पण के साथ कार्य करें ताकि देश और प्रदेश दोनों तरक्की की राह पर लगातार आगे बढ़ता रहे.

नए विधानसभा भवन में पहली बार लहराया तिरंगा (ETV Bharat)



परेड का निरीक्षण, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों से की मुलाकात

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने परेड का निरीक्षण भी किया. दिनेश शर्मा ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों, विधानसभा के कर्मचारियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं. पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिनेश शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष और अपनी ओर से प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी, उन्होंने प्रदेश के समग्र कल्याण की कामना भी की.



आज आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी विधानसभा

इस मौके पर दिनेश शर्मा ने बताया कि नवनिर्मित विधानसभा भवन आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा. इस दौरान नागरिक विधानसभा सचिवालय को देख सकेंगे.

