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ED को फटकार: आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ED (प्रवर्तन निदेशालय) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है, जिसके तहत खान को राहत दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया.

राजू ने हाईकोर्ट के तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के चरण में ही पूरे मामले का फैसला सुना दिया और जांच को ही 'दुर्भावनापूर्ण' (mala fide) करार दे दिया. बेंच ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि वे गुरुवार 19 नवंबर को कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां रखें. राजू ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई कि खान की गिरफ्तारी 'दुर्भावनापूर्ण' थी. बेंच ने कहा, "नहीं, आज नहीं. आप इन सभी बिंदुओं पर कल संबंधित कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखें."