ED को फटकार: आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार को डेट दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 1:53 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ED (प्रवर्तन निदेशालय) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई है, जिसके तहत खान को राहत दी गई थी.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया.
राजू ने हाईकोर्ट के तर्कों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के चरण में ही पूरे मामले का फैसला सुना दिया और जांच को ही 'दुर्भावनापूर्ण' (mala fide) करार दे दिया. बेंच ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि वे गुरुवार 19 नवंबर को कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां रखें.
राजू ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई कि खान की गिरफ्तारी 'दुर्भावनापूर्ण' थी. बेंच ने कहा, "नहीं, आज नहीं. आप इन सभी बिंदुओं पर कल संबंधित कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखें."
हालांकि, राजू ने जोर देकर कहा कि तब तक 'यथास्थिति' (status quo) बनाए रखने का निर्देश दिया जा सकता है. बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, "उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें. इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा."
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच द्वारा खान को अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. हाईकोर्ट ने पाया था कि एजेंसी ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी से जुड़े अनिवार्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया था.
यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसे खान ने स्थापित किया था और वही इसे नियंत्रित करते हैं. इन आरोपों में सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताएं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में गड़बड़ी शामिल है. इस यूनिवर्सिटी में खान मानद चांसलर (honorary chancellor) के पद पर हैं.