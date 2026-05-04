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देवधर नगर निगम में अफसरशाही के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन, कंपनियों की मनमानी पर फूटा गुस्सा

धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि ( Etv bharat )