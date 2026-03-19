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रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ, डिप्टी मेयर बने नीरज कुमार, निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए रविंद्र उरांव

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की तस्वीर ( ETV BHARAT )