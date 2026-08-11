ETV Bharat / state

बारिश की फुव्वारों के बीच आमेर महल घूमे ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि...जानिए कैसे जताई भावनाएं

जयपुर: ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जयपुर का प्रसिद्ध आमेर महल देखा. आमेर महल में मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. विदेशी प्रतिनिधि महल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए. बारिश के खुशनुमा मौसम में आमेर महल भ्रमण के खूबसूरत फलों को मेहमानों ने अपने कैमरों में कैद किया. ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों हवामहल और सिटी पैलेस का भी भ्रमण किया था.

आमेर महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने जयपुर आए यूएई, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका देशों के प्रतिनिधियों ने आमेर महल का भ्रमण किया। एनडीबी (New Development Bank) की अध्यक्ष डिल्मा रौसेफ (Dilma Rousseff) और वाइस प्रेसिडेंट राजीव राजन ने भी आमेर महल का भ्रमण किया. रौसेफ ने आमेर महल की विजिटर बुक में अपनी भावनाएं व्यक्त की. उन्होंने लिखा, मैं बहुत प्रभावित हूं. यह महल अब तक देखे गए सबसे सुंदर महलों में से एक है. मैंने इसे देखकर और इसके बारे में जानकर बहुत आनंद लिया. यह सभी लोगों की विरासत है, जो प्रेम और सम्मान की सुंदर मानवीय भावना को दर्शाती है.