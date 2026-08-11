बारिश की फुव्वारों के बीच आमेर महल घूमे ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि...जानिए कैसे जताई भावनाएं
बारिश के खुशनुमा मौसम में आमेर महल भ्रमण के खूबसूरत फलों को मेहमानों ने अपने कैमरों में कैद किया.
Published : August 11, 2026 at 9:50 PM IST
जयपुर: ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जयपुर का प्रसिद्ध आमेर महल देखा. आमेर महल में मेहमानों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. विदेशी प्रतिनिधि महल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए. बारिश के खुशनुमा मौसम में आमेर महल भ्रमण के खूबसूरत फलों को मेहमानों ने अपने कैमरों में कैद किया. ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों हवामहल और सिटी पैलेस का भी भ्रमण किया था.
आमेर महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक ने बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने जयपुर आए यूएई, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका देशों के प्रतिनिधियों ने आमेर महल का भ्रमण किया। एनडीबी (New Development Bank) की अध्यक्ष डिल्मा रौसेफ (Dilma Rousseff) और वाइस प्रेसिडेंट राजीव राजन ने भी आमेर महल का भ्रमण किया. रौसेफ ने आमेर महल की विजिटर बुक में अपनी भावनाएं व्यक्त की. उन्होंने लिखा, मैं बहुत प्रभावित हूं. यह महल अब तक देखे गए सबसे सुंदर महलों में से एक है. मैंने इसे देखकर और इसके बारे में जानकर बहुत आनंद लिया. यह सभी लोगों की विरासत है, जो प्रेम और सम्मान की सुंदर मानवीय भावना को दर्शाती है.
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मेहमानों ने आमेर महल की सुंदरता और स्थापत्य कला की तारीफ की. बारिश की बौछारों के बीच मेहमानों ने काफी फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए. छोलक ने मेहमानों का स्वागत किया तो गाइड महेश कुमार शर्मा ने डेलिगेशन को महल की विजिट कराई. विदेशी पावणो ने जयपुर के प्राचीन स्मारकों और प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर इतिहास और स्थापत्य कला जानी. इन दिनों ब्रिक्स देशों के उद्योग, व्यापार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि जयपुर में जुटे हैं. भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया समेत ब्रिक्स देशों के संबंधित मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हैं.
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