WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में 71 देशों से आए प्रतिनिधियों ने NIUM का किया दौरा, समझी संचालन की पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन (2nd WHO Global Summit on Traditional Medicine) के अंतर्गत विभिन्न देशों से आए 71 प्रतिनिधियों ने बुधवार को राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था (National Institute of Unani Medicine) का दौरा किया. इस दौरान NIUM के निदेशक प्रोफेसर सैय्यद शाह आलम ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया.

इस दौरान 71 देश से आए प्रतिनिधियों ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया और रजिस्ट्रेशन से लेकर मेडिकल कंस्लटेशन और मेडिसिन डिलेवरी तक की प्रक्रियाओं को बारीकी से समझा. प्रतिनिधियों को यूनानी और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के 'इंटिग्रेटेड अप्रोच' की जानकारी दी गई. साथ ही संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ की ओर से उनके सवालों के जवाब दिए गए. कई प्रतिनिधियों ने इस दौरान कपिंग थेरेपी का अनुभव लिया.

WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन (ETV Bharat)

व्यवस्था को काफी सराहा: गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ सैय्यद शाह आलम ने बताया कि विभिन्न देशों से प्रतिनिधियों के NIUM विजिट के दौरान रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ओपीडी में दिखाने और दवा लेने तक की प्रणाली के बारे में अवगत कराया गया. उन्होंने NIUM की व्यवस्था को काफी सराहा. यह दौरा भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक स्तर पर बढ़ते महत्व और स्वीकार्यता का सशक्त प्रमाण है.