WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में 71 देशों से आए प्रतिनिधियों ने NIUM का किया दौरा, समझी संचालन की पूरी प्रक्रिया
प्रतिनिधियों ने अस्पताल के विभागों का दौरा कर विभिन्न प्रक्रियाओं को बारीकी से समझा. वहीं विशेषज्ञ की ओर से उनके सवालों के जवाब दिए गए.
Published : December 18, 2025 at 8:06 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन (2nd WHO Global Summit on Traditional Medicine) के अंतर्गत विभिन्न देशों से आए 71 प्रतिनिधियों ने बुधवार को राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था (National Institute of Unani Medicine) का दौरा किया. इस दौरान NIUM के निदेशक प्रोफेसर सैय्यद शाह आलम ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया.
इस दौरान 71 देश से आए प्रतिनिधियों ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया और रजिस्ट्रेशन से लेकर मेडिकल कंस्लटेशन और मेडिसिन डिलेवरी तक की प्रक्रियाओं को बारीकी से समझा. प्रतिनिधियों को यूनानी और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के 'इंटिग्रेटेड अप्रोच' की जानकारी दी गई. साथ ही संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ की ओर से उनके सवालों के जवाब दिए गए. कई प्रतिनिधियों ने इस दौरान कपिंग थेरेपी का अनुभव लिया.
व्यवस्था को काफी सराहा: गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ सैय्यद शाह आलम ने बताया कि विभिन्न देशों से प्रतिनिधियों के NIUM विजिट के दौरान रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ओपीडी में दिखाने और दवा लेने तक की प्रणाली के बारे में अवगत कराया गया. उन्होंने NIUM की व्यवस्था को काफी सराहा. यह दौरा भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक स्तर पर बढ़ते महत्व और स्वीकार्यता का सशक्त प्रमाण है.
हजारों मरीज पहुंचते हैं OPD: गौरतलब है कि, 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, गाजियाबाद का उद्घाटन किया था. मौजूदा समय में यूनानी अस्पताल में कुल सात डिपार्टमेंट संचालित हो रहे हैं. साथ ही अस्पताल में कुल 200 बेड की व्यवस्था है, जिसमें ओपीडी और आईपीडी सुविधा उपलब्ध है. मौजूदा समय में हर दिन इस अस्पताल में 1500-1800 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं. बीते तीन सालों में यूनानी अस्पताल में लगातार चिकित्सा सेवाओं में इजाफा किया जा रहा है. फिलहाल अस्पताल में जांच, ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे, ईसीजी, फिजियोथैरेपी और कपिंग थेरेपी सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं.
