11 मार्च को लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे बड़ा आंदोलन, अयोध्या में संतों से मांगा समर्थन

देवेंद्र पाण्डेय ने कहा, संत वेश में बैठे हुए लोग पूरी तरह से हिंदू नहीं.

अविमुक्तेश्वरानंद के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पाण्डेय अयोध्या पहुंचे (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 6:40 PM IST

अयोध्या: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पाण्डेय सोमवार को अयोध्या पहुंचकर हिंदू संगठन के लोगों से मुलाकात की. उन्होंने कंचन भवन में 11 मार्च को लखनऊ में होने वाले आंदोलन के लिए अयोध्या के संतों को शामिल होने का आवाहन किया.

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं. एक अभियान चल रहा है. वह सरकारें जो भगवा वेश में होते हुए भी मंदिरों, धर्म का विनाश कर रहे है और गाय की हत्या करवा रही है. उनके खिलाफ प्रमाण के आधार पर आंदोलन शुरू किया गया है. भगवा वेश धारण करके लोग अपने आपको सनातनी और हिंदू कहते है. उनकी परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उनका हम बड़ा सम्मान करते है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा है कि मुनि के वेश में निशाचर व कालनेमी घूम रहे है, जो कि 11 मार्च को यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि असली- नकली सनातनी कौन है. इसकी पहचान होगी. इसी कड़ी में आज अयोध्या आना हुआं है.

उन्होंने आगे कहा कि सनातन की रक्षा, गौ और गंगा को बचाना चाहिए, संत की परंपरा बची रहे, संन्यासियों के दंड न छीना जाए, बटुकों की चोटियां न उखाड़ी जाएं, शंकराचार्य परंपरा का अपमान न हो, मठ मंदिर ध्वस्त न हो. इसके लिए आंदोलन का समर्थन देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संत वेश में बैठे हुए लोग पूरी तरह से हिंदू नहीं है. सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए धन कमाने के लिए, सत्ता की चापलूसी करने के लिए वेश को धारण किए है.

संपादक की पसंद

