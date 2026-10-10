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कैंची धाम में धारण क्षमता का हुआ आकलन, शासन को भेजी गई अध्ययन रिपोर्ट, जल्द हो सकता है कोई बड़ा फैसला

कैंची धाम ( ETV Bharat )

प्रदेश के तमाम धार्मिक और पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिहाज से सुविधाजनक बनाने की कोशिश हो रही है. इस दौरान खास तौर पर चिंता उन स्थलों को लेकर है, जहां पर जरूर से ज्यादा श्रद्धालुओं या पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. इन्हीं में से एक कैंची धाम भी है, जहां लगातार काफी संख्या में पर्यटक बढ़ रहे हैं.