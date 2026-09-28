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Explainer: ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे कारोबार, हादसे का इंतजार या बारिश के बाद जागेगा सिस्टम ?

रायपुर की जर्जर इमारतें बन रहीं खतरा, सुरक्षा पर सवाल से लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया तक. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

RAIPUR OLD DILAPIDATED BUILDINGS
हादसे का इंतजार या बारिश के बाद जागेगा सिस्टम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 1:50 PM IST

9 Min Read
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रायपुर: कुछ दिन पहले दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना ने देशभर में जर्जर भवनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद राजधानी रायपुर में लगातार बारिश के बीच सदर बाजार क्षेत्र में एक जर्जर भवन भरभराकर गिर पड़ा. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने शहर में मौजूद ऐसे भवनों की स्थिति पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

चिंता सिर्फ कमजोर दीवारों और जर्जर छतों की नहीं है, बल्कि उन दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट की भी है, जो ऐसे भवनों के नीचे अब भी संचालित हो रहे हैं. जब बारिश ने खतरे की तस्वीर सामने ला दी है, तो सवाल यही है, क्या सिस्टम संभावित हादसे से पहले कार्रवाई करेगा या किसी बड़ी घटना के बाद ही जर्जर भवनों की सुध ली जाएगी.

हादसे का इंतजार या बारिश के बाद जागेगा सिस्टम (ETV Bharat)

दिल्ली हादसे के बाद रायपुर पर सवाल

दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद जर्जर और खतरनाक भवनों की सुरक्षा को लेकर देशभर में चर्चा तेज हुई. इसी बीच रायपुर में बारिश के दौरान जर्जर भवन गिरने की घटना सामने आने से राजधानी में मौजूद ऐसे भवनों की स्थिति पर भी सवाल उठने लगे हैं. रायपुर में आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक ही 148 जर्जर और खतरनाक भवन चिन्हित हैं. इनमें से कई भवन ऐसे हैं, जहां भवन की ऊपरी मंजिलें कमजोर होने के बावजूद नीचे व्यावसायिक गतिविधियां जारी हैं.

RAIPUR OLD DILAPIDATED BUILDINGS
आंकड़ों पर डालिए नजर (ETV Bharat)

10 जोन में 148 जर्जर भवन, जोन-4 में सबसे ज्यादा

इन आंकड़ों में सबसे अधिक 51 जर्जर भवन जोन-4 में हैं. इसके बाद जोन-2 में 24 और जोन-5 में 20 भवन दर्ज हैं. वहीं सबसे कम संख्या जोन-8 में शून्य के बाद जोन-10 में 3 और जोन-9 में 4 भवन की है. यह आंकड़ा यह भी बताता है कि जर्जर भवनों की समस्या पूरे शहर में एक जैसी नहीं है और कुछ जोन में इसका संकेंद्रण अधिक है.

RAIPUR OLD DILAPIDATED BUILDINGS
जानिए भवन गिराने की क्या है प्रक्रिया (ETV Bharat)

बारिश में रायपुर में जर्जर भवन गिरने से बढ़ी चिंता

रायपुर के सर्राफा क्षेत्र में जर्जर भवन का हिस्सा गिरने की घटना बारिश के दौरान हुई. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजे की तेज आवाज से भी कमजोर हिस्सा गिरा. हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घटना ने यह जरूर दिखा दिया कि कमजोर हो चुके पुराने भवन बारिश के दौरान कितना बड़ा जोखिम बन सकते हैं. लगातार बारिश में भवन की दीवारों और छतों पर नमी का असर पड़ने से पहले से कमजोर ढांचे की स्थिति और खराब होने की आशंका रहती है.

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ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

जर्जर भवनों से सिर्फ इमारत नहीं, जान-माल को खतरा

जर्जर भवन के कमजोर हिस्से गिरने की स्थिति में उसके आसपास मौजूद लोगों, राहगीरों और कारोबारियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. खासकर उन इलाकों में खतरा ज्यादा गंभीर हो जाता है, जहां पुराने भवनों के आसपास लगातार लोगों की आवाजाही रहती है. दीवारों में दरार, छत से प्लास्टर गिरना या भवन के किसी हिस्से का कमजोर होना संभावित दुर्घटना का कारण बन सकता है. यही वजह है कि जर्जर भवनों की पहचान के साथ-साथ उनकी वास्तविक स्थिति और उनमें संचालित गतिविधियों की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो जाती है.

RAIPUR OLD DILAPIDATED BUILDINGS
ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

ऊपर जर्जर भवन, नीचे चल रहा कारोबार

रायपुर में चिन्हित कई जर्जर भवनों के नीचे अब भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होने की बात सामने आई है. इनमें किराना और मिठाई की दुकानों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट तक शामिल हैं. यानी जोखिम केवल उस भवन में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां पहुंचने वाले ग्राहकों तक भी जुड़ा है. सवाल यह है कि यदि किसी भवन को निगम के रिकॉर्ड में जर्जर और खतरनाक के तौर पर चिन्हित किया जा चुका है, तो उसके नीचे चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई किस स्तर पर की जा रही है.

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ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

रायपुर में जर्जर भवनों से जुड़े तथ्य

  • बारिश में जर्जर भवन की दीवार-छत गिरने का खतरा बढ़ा
  • इससे राहगीरों की सुरक्षा पर भी सवाल है
  • जर्जर भवनों के नीचे कई दुकान संचालित
  • कारोबार के साथ सुरक्षा पर भी सवाल
  • विपक्ष ने नोटिस के साथ ही आगे भी कार्रवाई की मांग की
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ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष का आरोप- नोटिस तक सीमित न रहे कार्रवाई

जर्जर भवनों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि निगम की कार्रवाई कई मामलों में नोटिस जारी करने तक सीमित रह जाती है. उनका कहना है कि यदि किसी भवन को जर्जर घोषित कर नोटिस दिया गया है और इसके बावजूद भवन मालिक उसे नहीं तोड़ता, तो किसकी जिम्मेदारी होगी.

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ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

जिस तरह सड़क चौड़ीकरण जैसे मामलों में समय सीमा पूरी होने के बाद नगर निगम खुद कार्रवाई करता है उसी तरह जर्जर भवनों के मामले में भी आगे की कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही निगम भवन को गिराने की कार्रवाई करता है तो उसका खर्च भी संबंधित मकान मालिक से वसूल किया जा सकता है.- आकाश तिवारी, नेता प्रतिपक्ष

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ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

निगम का पक्ष अलग

वहीं नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के मुताबिक जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है. उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 309 और 310 के तहत प्रथम दृष्टया जर्जर भवन के संबंध में नोटिस जारी किया जाता है. भवन में रहने वाले लोगों को करीब 30 दिन का समय दिया जाता है, ताकि वे स्ट्रक्चर इंजीनियर से भवन की स्थिति का प्रमाण लेकर यह स्पष्ट कर सकें कि भवन रहने योग्य है या नहीं.

RAIPUR OLD DILAPIDATED BUILDINGS
ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

निगम आयुक्त के मुताबिक इस प्रक्रिया का उद्देश्य भवन की वास्तविक संरचनात्मक स्थिति का आकलन करना है. यदि भवन मालिक या संबंधित पक्ष यह प्रमाणित कर देता है कि भवन सुरक्षित है, तो मामला अलग तरीके से आगे बढ़ता है. वहीं यदि भवन की स्थिति खतरनाक पाई जाती है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाती है.

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ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

विवाद और स्वामित्व संबंधी मामले बनते हैं बड़ी अड़चन

आयुक्त संबित मिश्रा ने यह भी बताया कि जर्जर भवनों से जुड़े कई मामलों में मकान मालिक, परिवार के सदस्यों या किराएदारों के बीच विवाद सामने आता है. ऐसे विवादों के कारण भवन खाली कराने या उसे गिराने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है. यानी मामला सिर्फ नगर निगम की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भवन के स्वामित्व, कब्जे और उसमें रहने या कारोबार करने वाले लोगों से जुड़े विवाद भी कार्रवाई की गति को प्रभावित करते हैं.

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ऊपर जर्जर इमारतें, नीचे मौत का कारोबार (ETV Bharat)

जर्जर भवन गिराने में निगम की परेशानी

  • कार्रवाई में विवाद बनता है बाधा
  • मालिक-किराएदार विवाद से अटकती कार्रवाई
  • स्वामित्व विवाद से लंबी होती प्रक्रिया
  • जर्जर भवन गिराना आसान नहीं
  • नोटिस से डिस्मेंटलिंग तक लंबी प्रक्रिया

अति जर्जर भवनों को निगम खुद प्रमाणित करने की तैयारी में

निगम आयुक्त ने बताया कि कुछ बेहद जर्जर भवनों के मामलों में निगम अब स्ट्रक्चर इंजीनियरों को पैनल में शामिल कर उनसे प्रमाणन लेने की दिशा में काम कर रहा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन भवनों की स्थिति बेहद खराब है, उनकी सुरक्षा को लेकर निर्णय केवल भवन मालिक के प्रमाणन पर निर्भर न रहे.

एक भवन के जर्जर होकर गिरने की स्थिति सामने आने पर निगम ने ही उसे पूरी तरह डिस्मेंटल किया. निगम अब इसी तरह के मामलों में जोखिम वाले भवनों पर पहले से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है.- संबित मिश्रा, आयुक्त, नगर निगम, रायपुर

148 भवनों को नोटिस, गिराने का खर्च मकान मालिक से

नगर निगम के हालिया सर्वे में सामने आए 148 जर्जर भवनों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी आयुक्त ने दी है. उनका कहना है कि जिन भवनों को गिराने की जरूरत पड़ती है, वहां कार्रवाई में आने वाला खर्च संबंधित मकान मालिक से वसूल किया जाता है. यानी निगम की ओर से प्रक्रिया में भवन की पहचान, नोटिस, संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाणन और जरूरत पड़ने पर डिस्मेंटलिंग जैसी कार्रवाई शामिल है.

हादसे से पहले कार्रवाई होगी या बाद में

रायपुर में 148 जर्जर भवनों का आंकड़ा सामने है. इनमें कुछ ऐसे भवन भी हैं, जिनके नीचे रोजाना कारोबार और लोगों की आवाजाही जारी है. बारिश के दौरान एक जर्जर भवन का गिरना संभावित खतरे की एक तस्वीर सामने ला चुका है. अब चुनौती यह है कि चिन्हित भवनों की वास्तविक स्थिति के आधार पर समय रहते कार्रवाई कैसे हो.

एक तरफ नगर निगम तय कानूनी प्रक्रिया, नोटिस और स्ट्रक्चर इंजीनियर के प्रमाणन की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है कि जर्जर भवनों के मामले में कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. ऐसे में असली सवाल यही है—क्या 148 जर्जर भवनों पर सिस्टम बारिश और हादसे के बाद सक्रिय होगा, या संभावित खतरे को हादसे में बदलने से पहले ही कार्रवाई पूरी की जाएगी ?

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