छत्तीसगढ़ में मन, मान और विकास के स्मृति वाली सियासत, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी की पहली बैठक के बाद नए रंग में राजनीति
बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी, मल्लिकार्जुन का बयान और बीजेपी नेताओं के पलटवार पर ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 8:20 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ दौरे पर आई भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी ने प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके की समीक्षा बैठक की उसके बाद बाहर निकले नेताओं ने मां-मां वाली स्मृति को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प लिया है और उसके बाद भाजपा का जो नया रंग दिखा है वह कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर इसलिए भी हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी कर दी है.
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मोदी के मां वाली बात को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ती है मन की बात में मोदी ने कई बार छत्तीसगढ़ के कामकाज की सराहना की है तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी चल रही सरकार उसे अपने लिए एक नीति मानती है. छत्तीसगढ़ में मोदी के मान की बात अब अगले पायदान पर इसलिए खड़ी हो गई है कि उनके पिता के सम्मान को लेकर के जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में सवाल उठाया उस वाली सियासत ने छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत शुरू कर दी है. सभी नेताओं की स्मृति में इस बात को रख दिया गया है कि क्षेत्र में जाना है और जनता को यह बताना है.
भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने अपनी बैठक में इसी बात को रखा है. इसकी वजह इसलिए भी कहीं जा रही है बैठक में जो भी नेता बाहर निकले उन लोगों ने जब इस बात पर अपने बयान दिए तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने वाली है. खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार कांग्रेस के लोग यही करते रहे हैं. छत्तीसगढ़ के कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को सही आचरण सीखने की जरूरत है. नरेंद्र मोदी ने काफी मेहनत कौशल विकास पर की थी और यही वजह है छत्तीसगढ़ के कौशल विकास मंत्री ने कांग्रेस के लोगों को बोलने में किस कौशल की दक्षता होनी चाहिए इसकी सलाह दे दी है.
भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में मजबूती और 2028 की सियासत को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जिसका जमीन और जनाधार सब खिसक चुका है वह किस तैयारी की बात करते हैं. कांग्रेस के लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाने की बात करते हैं इससे ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं है. स्मृति इरानी की बैठक से जो भी नेता बाहर निकले उनके बयानों में संगठन को लेकर दिए गए निर्देश, पार्टी को कम करने के लिए नए तरीके की बनाई गई रणनीति, मंत्री और विधायकों के एजेंडे में क्या चीज शामिल की गई है या जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है उसमें अभी भी मोदी और राहुल वाली राजनीति ही ऊपर रही है. मतदाता पुनरीक्षण से जात वाली सियासत और जाति वाली राजनीति के आधार में गोल बंद होकर ही भाजपा की बैठक बैठी थी. भारतीय जनता पार्टी के खाते में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने राजनीति में नए चौसर बिछाने के लिए मुद्दों की एक और कहानी लिख दी है. जिसने राजनीति की तासीर को थोड़ा गर्म कर दिया है. मन में भाव मान वाला है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सम्मान का विषय बना लिया है.
जाति के रंग से जीत वाला रंग
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति में जाति के एजेंडा पर बड़ी बहस होती है. विकास वाले मुद्दे पर चर्चा होती है तो मोदी के जात वाली राजनीति को आगे रख दिया जाता है. आदिवासी विकास की बात होती हो तो आदिवासी राष्ट्रपति वाला मुद्दा भाजपा अपने सियासी कार्ड के तौर पर खेल जाती है. स्मृति इरानी की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसी तरह के मुद्दे ने तेजी से जगह बना ली है. वास्तव में बैठक के बाद मंत्रियों के कामकाज को लेकर जो सवाल उठा था उसपर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए थे. मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा भी कई बार हो चुकी है. नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ में पार्टी की कसावट और कामकाज को लेकर समीक्षा पर जिस तरीके का सवाल कांग्रेस उठाती रही है. स्मृति इरानी ने उसमें कसावट लाने की पूरी कोशिश की है. इसका पहले ही संदेश काफी कड़ा गया है. लेकिन जनता के बीच जिस मुद्दे को लेकर जाना है उसने मोदी के मान सम्मान वाली राजनीति को सबसे ऊपर कर दिया गया है.
ओबीसी वाला कार्ड
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के पिता को टारगेट करते हुए जिस तरीके का बयान दिया वह छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़े हथियार के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है. हालांकि इसके सियासी कारण भी है. क्योंकि मुद्दे की जिस तासीर को गर्म करके जनता की बीच भाजपा रखना चाहती है उसमें एक उसका कमजोर पहलू यह भी है कि मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने एजेंडे को मजबूत कर रखा है उसका सियासी तोड़ फिलहाल इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है. यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सबसे ऊपर चला गया. स्मृति ईरानी की समीक्षा वाली बात भी किनारे कर दी गई है. छत्तीसगढ़ में मोदी के मान सम्मान वाली राजनीति का वोट बैंक भी काफी मजबूत है. अगर ओबीसी समीकरण को ही हम मान लें तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी समीकरण का जो जातिगत और जिलेवार आंकड़ा है वह भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूती देता है.
ओबीसी जनसंख्या और राजनीति
- रायपुर संभाग में 35,34,116 ओबीसी की जनसंख्या है.
- दुर्ग संभाग में 3608578 ओबीसी की जनसंख्या है.
- बिलासपुर 3650296,ओबीसी की जनसंख्या है.
- बस्तर संभाग में 5,39,554 ओबीसी की जनसंख्या है.
- सरगुजा 11,74,625 ओबीसी की जनसंख्या है.
- कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भूपेश बघेल को अपना चेहरा बना रखा है
- ओबीसी समीकरण साधने के लिए भाजपा सरकार में 6 ओबीसी मंत्री हैं.
अपमान वाली राजनीति का उत्तर
बिहार में पीएम मोदी को लेकर दिए गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह भाजपा का झूठ का प्रचार तंत्र है. स्मृति इरानी के दौरे के बाद कांग्रेस की चुनौती और खास तौर पर मोदी के उपर टिप्पटी और मान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लगातार जनता से झूठ बोल रहे हैं वह किस मान की बात करते हैं. जनता के मान सम्मान की बात भाजपा के लोग कभी करते ही नहीं है. भाजपा में उनके बड़े नेता ही मान सम्मान के हकदार हैं. कार्यकर्ताओं को पूछा तक नहीं जाता है.
दीपक बैज ने कहा कि स्मृति इरानी के दौरे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय से दूर रहने के निर्देश दिये गये हैं. पहली बार ऐसा हो रहा कि कोई राजनीतिक दल अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर आने से मना कर रहा है. कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताने वाली भाजपा पर सत्ता का रंग इतना चढ़ गया है कि वह कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर नहीं आने देना चाह रही है. यह फरमान स्मृति ईरानी के डर को भी दिखाता है. उन्हें पता है भाजपा कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस आएंगे तो उन्हें उनके आक्रोश का सामना करना पड़ेगा. प्रोटोकॉल के नाम पर अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से परहेज़, दूरी और सामूहिक मीटिंग से परहेज़ गुटबाजी से डर को प्रमाणित करता है, पौने तीन साल के कुशासन में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता साय सरकार के कामकाज से दुखी हैं अब आक्रोश चरम पर पहुंच गए हैं इसलिए स्मृति ईरानी भी डरी हुई है.
दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी के आगमन पर छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए उनके वायदे और मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए वादाखिलाफी का हिसाब जनता को चाहिए. स्मृति इरानी महंगाई के खिलाफ आंदोलन करके सुर्खियों में रही है. 13 रुपए प्रति किलो शक्कर का वायदा उन्होंने ही किया था, अब अवसर है अपने वायदे निभाए, प्रदेश की जनता झोला लेकर खड़ी है. गैस, सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ सिलेंडर उठाए हुए उनकी तस्वीर खूब वायरल हुई थी. आज गैस, खाद्य तेल, शक्कर, राशन सामाग्री, कपड़ा, साबुन, दवाई सभी के दाम बेतहाशा बढ़े गये हैं. जब स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ आ रही हैं तो महंगाई पर उनसे जवाब मांगने का समय है. मोदी की गारंटी में भाजपा ने महिलाओं को 500 रु में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था. उनसे आग्रह करें कि हर महिला को 500 में सिलेंडर दिलवाएं, 35 रुपए में पेट्रोल-डीजल और बिना भेदभाव के प्रत्येक विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ भी स्मृति जी दिलवाएं.
मोदी की गारंटी के वादे के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनता से किये वादे भाजपा सरकार कब पूरा करेगी? इसका जवाब स्मृति इरानी को राज्य की जनता को देना होगा. यह जनता के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करना है.- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
मठ-मठाधीश और मध्यस्थता
छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी स्मृति इरानी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ में पार्टी की रीति और नीति को मजबूत किया है. भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति दोनों 2013 के बाद किसके आसपास रही है इसको बताने की जरूरत नहीं है. मैं ओबीसी हूं, मैं चाय वाला हूं, मैं गरीब हूं जैसे नाम खुद प्रधानमंत्री ने अपने लिए दिए हैं. तो संभव है कि ओबीसी और गरीब वाली राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी की रीति और उसकी राजनीतिक नीति के मूल संबंध से जुड़ा हुआ है.
वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि मूल रूप से स्मृति इरानी संगठन के मुखिया के तौर पर आई थी. मोदी के मान सम्मान वाली राजनीति, संगठन के मजबूती से ही जुड़ा है. तो वैसे में संगठन को मजबूत करने के लिए उसकी पटकथा को तो लिखा ही जाएगा जो मोदी के मजबूत करने की कड़ी को जोड़ा हो. राम कथा कहने में रामलीला की महिमा मंडन को तो करना ही होगा. बिहार वाली सियासत एक बड़ी कड़ी कही जा सकती है. ऐसे में बिहार वाली कहानी को छत्तीसगढ़ में बताया जाए यह कोई एतराज का विषय भी नहीं है और कोई बहुत बड़ी अचरज की बात भी नहीं है.
उचित शर्मा ने कहा कि जहां तक बिहार में मोदी के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की बात है. शब्दों को थोड़ा सा अलग जोड़ा गया है. बाकी 2012 में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती थी. नई युवाओं की टीम को इन्हें उखाड़ कर फेंक दो. यह शहजादे हैं. जैसी भाषा का इस्तेमाल शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी ही कहा करती थी. भाजपा की भाषा में राहुल की राजनीति, इनके बाप की राजनीति, इनके दादी की राजनीति, उनके नाना की राजनीति के शब्द शामिल रहते थे. संभव है कि जो शब्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहे हैं उसे भाजपा को बहुत ज्यादा आपत्ति हो गई है. इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के राजनीति की किताब में रहा है. हां यह जरूर है कि जिस तरीके से बीजेपी मोदी का महिमा मंडल करना चाहती है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसने डेंट लगाया है और उसकी भरपाई के लिए पूरी पार्टी काम कर रही है. जिसे मोदी के मन, मान और विकास वाली राजनीति से जोड़ा जा रहा है.
आपेक्षित और उपेक्षित को साधना है
कांग्रेस ने वोट चोरी और मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जिस तरीके से मुद्दा उठाया है यह भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी आपदा से काम नहीं है. अब बिहार में जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी आपदा प्रबंधन का काम करना चाहती है. यही वजह है कि स्मृति इरानी मान की बात से मोदी के मान सम्मान वाली राजनीति को ऊपर रखना और ऊपर ले जाकर खड़ा करना चाहती हैं. सरकार के मुद्दे इसलिए कम लग रहे हैं कि वहां वह पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए आई थी. पहला दौरा उनका इसीलिए था कि संगठन को कैसे आगे ले जाना है. संगठन को कैसे मजबूत करना है. संगठन की आगे की गतिविधियां क्या होगी. बगैर संगठन के मजबूत हुए सरकार की कहानी बनेगी इस पर सवाल है. ऐसे में सरकार के मुद्दों पर बड़ा सवाल न खड़ा करके उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया है. जो एक समझी हुई और बड़ी राजनीतिक परख की बात कही जा सकती है. उचित शर्मा ने कहा कि इस बैठक में आपेक्षित और उपेक्षित दोनों लोगों को सुना गया है. यही से संगठन को नई धार देने की कोशिश की गई है.