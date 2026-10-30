ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में मन, मान और विकास के स्मृति वाली सियासत, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी की पहली बैठक के बाद नए रंग में राजनीति

छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी की पहली बैठक के बाद नए रंग में राजनीति ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ दौरे पर आई भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी ने प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके की समीक्षा बैठक की उसके बाद बाहर निकले नेताओं ने मां-मां वाली स्मृति को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प लिया है और उसके बाद भाजपा का जो नया रंग दिखा है वह कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर इसलिए भी हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी कर दी है.

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मोदी के मां वाली बात को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ती है मन की बात में मोदी ने कई बार छत्तीसगढ़ के कामकाज की सराहना की है तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी चल रही सरकार उसे अपने लिए एक नीति मानती है. छत्तीसगढ़ में मोदी के मान की बात अब अगले पायदान पर इसलिए खड़ी हो गई है कि उनके पिता के सम्मान को लेकर के जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में सवाल उठाया उस वाली सियासत ने छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत शुरू कर दी है. सभी नेताओं की स्मृति में इस बात को रख दिया गया है कि क्षेत्र में जाना है और जनता को यह बताना है.