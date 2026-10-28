मुरादाबाद: पीतल उद्योग की चमक क्यों पड़ी फीकी, बाल श्रम पर क्या है जमीनी हकीकत, जानिए
मुरादाबाद में उद्योग और बाल श्रम पर पड़ताल करती मो. साजिद की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:18 PM IST
मुरादाबाद: मुरादाबाद का नाम सुनते ही पीतल उत्पाद जेहन में आते हैं. हाथ से बनाए जाने वाले ये उत्पाद काफी प्रसिद्ध हैं और इनकी काफी डिमांड भी है. नजर डालें तो देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में मुरादाबाद का लगभग 40% योगदान माना जाता है. कभी यह उद्योग काफी फला-फूला, लेकिन मौजूदा समय में यह उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है. खराब स्थिति के बावजूद पीतल उद्योग का सालाना टर्नओवर लगभग 12000 करोड़ रुपए है. यहां 6000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां अब भी काम कर रही हैं. इनमें 2000 के लगभग रजिस्टर्ड हैं. इन इकाइयों में काम करने वालों की संख्या 2 लाख के आसपास होने का अनुमान है.
यहां के पंजीकृत कारखानों-फैक्ट्रियों में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार ऑडिट ज़रूर किया जाता है. इनमें बाल श्रम प्रमाणन की भी व्यवस्था है. मुरादाबाद में आज भी पाॅलिश, नक्काशी, पैकिंग और कुछ अन्य काम घरों में मजदूरी पर किए जाते हैं. घरों पर मजदूरी करने वालों में महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है, ठेकेदार फैक्ट्रियों से ऑर्डर लेकर कई तरह के काम घरों पर कारीगरों से कराते हैं. जागरूकता के चलते बच्चों को ऐसे कामों से दूर रखा जा रहा है. इसके साथ ही अब बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए बच्चों का स्कूल में दाखिल कराया जा रहा है.
कारीगरों से घर पर काम कराने की दिक्कतें
ऑर्डर की गुणवत्ता, फैक्ट्री में काम कर रहे मज़दूरों की सुरक्षा, बाल श्रम पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए फैक्ट्रियों का ऑडिट होता. लेकिन दिक्कत यह है कि घर पर काम कर रहे मज़दूर इस के दायरे में नहीं आ पाते. इससे ऑडिट का असल मकसद पूरा नहीं हो पाता है.
क्या कहते हैं जीएम ऑपरेशन
मुरादाबाद की डिज़ाइनको एक्सपोर्ट फ़र्म के जीएम ऑपरेशन पद पर कार्यरत मोहित मेहरोत्रा के मुताबिक मुरादाबाद की निर्यात फैक्ट्रीयों में बाल श्रम को लेकर सख़्त हिदायत रहती है. किसी भी श्रमिक को नौकरी देने से पहले उसकी जन्म तिथि और अन्य डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है. उसके बाद ही उसे फैक्ट्री परिसर में दाखिल होने की अनुमति दी जाती है. मोहित के मुताबिक मुरादाबाद की निर्यात फैक्ट्रियों में साल में 30 से 35 ऑडिट किए जाते हैं और अब शासन द्वारा कुछ विभागों को ऑडिट की ज़िम्मेदारी दी गई है. फैक्ट्रियों में बाल श्रम के सवाल पर कहा कि बीते 20-25 साल में मुरादाबाद की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है. अब इस तरह की स्थिति नहीं है. लेबर डिपार्टमेंट और अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है.
अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर का कहना
अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर कहते हैं, विभाग द्वारा लगातार बाल श्रम को लेकर कार्रवाई की जाती है. बाल श्रम के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को चिन्हित कर उनको रेस्क्यू किया जाता है. इस तरह बीते वित्तीय वर्ष और मौजूदा वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा 116 निरीक्षण के उपरांत 142 बच्चों का रेस्क्यू किया गया. उनके मालिकों पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए. हालांकि, घर पर मां-बाप के काम में सहयोग करने को वह बाल श्रम की श्रेणी में नहीं मानते. क्योंकि, वहां उनका कोई नहीं नियोजक नहीं होता. बल्कि वह अपने घर के काम में सहयोग कर रहे होते हैं.
बच्चों को प्रोत्साहन राशि
बाल श्रम विद्या योजना के संबंध में बताया कि मुरादाबाद मंडल को 100 बच्चों को जोड़ने का टारगेट दिया गया था, जिसमें 46 बच्चों को इससे जोड़ा गया है. जो जनपद में अलग-अलग विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. योजना में बालकों को ₹1000 और बालिकाओं को ₹1200 प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं. कक्षा 6, 7 और 8 पास करने के पश्चात उनको एकमुश्त ₹6000 की सहायता धन राशि भी दी जाती है. मानना है कि सामाजिक जागरूकता और विभागीय कार्यवाही के चलते बाल श्रम में बहुत बड़ी कमी आई है. अब किसी भी बड़ी फैक्ट्री में बाल श्रम नहीं होता है, बल्कि यह छोटी दुकानों और ढाबों तक सीमित हो गया है.
64 स्कूल संचालित
खंड शिक्षा अधिकारी जिगेश गोयल ने बताया कि नगर क्षेत्र में 64 स्कूल संचालित हैं, जिसमें कारीगर बहुल क्षेत्र में आठ विद्यालय संचालित हैं. इन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 70% के आसपास रहती है. माना कि कुछ खास समय में जब मुरादाबाद की निर्यात इकाइयों में काम अधिक होता है, उस दौरान विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कुछ कम हो जाती है. साथ ही यह भी कहा कि इस दौरान शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं. बताया कि विभिन्न कारणों से ड्रॉप आउट हुए बच्चों और नए बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने के लिए सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर चिन्हित किया जाता है. पिछले शैक्षणिक सत्र में ऐसे 204 बच्चों को जोड़ा गया, जो ड्रॉप आउट कर गए थे. कहा कि बाल श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए स्कूलों का संचालन किया जाता है. बीते शैक्षणिक सत्र में बाल श्रम विभाग द्वारा 6 बच्चों को भेजा गया, जिनका दाखिला कराया गया है.
स्कूल चलो अभियान
सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'स्कूल चलो अभियान' का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस अभियान से जागरुक होकर अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में कराया. विभाग द्वारा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया गया. 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से कक्षाओं में प्रवेश दिलाया गया. बताया कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना (DBT) के तहत ₹1200 अभिभावकों के खाते में भेजे जाते हैं.
बता दें कि घर पर काम कर रहे कारीगरों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, तमाम सुविधाएं नहीं मिल पातीं. जररूत इस बात की भी है कि विभाग इस तरह के श्रमिकों को चिन्हित कर उनके हित में कदम उठाए.
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