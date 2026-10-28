ETV Bharat / state

मुरादाबाद: पीतल उद्योग की चमक क्यों पड़ी फीकी, बाल श्रम पर क्या है जमीनी हकीकत, जानिए

मुरादाबाद में पीतल उद्योग और बाल श्रम पर रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद: मुरादाबाद का नाम सुनते ही पीतल उत्पाद जेहन में आते हैं. हाथ से बनाए जाने वाले ये उत्पाद काफी प्रसिद्ध हैं और इनकी काफी डिमांड भी है. नजर डालें तो देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में मुरादाबाद का लगभग 40% योगदान माना जाता है. कभी यह उद्योग काफी फला-फूला, लेकिन मौजूदा समय में यह उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है. खराब स्थिति के बावजूद पीतल उद्योग का सालाना टर्नओवर लगभग 12000 करोड़ रुपए है. यहां 6000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां अब भी काम कर रही हैं. इनमें 2000 के लगभग रजिस्टर्ड हैं. इन इकाइयों में काम करने वालों की संख्या 2 लाख के आसपास होने का अनुमान है.

मुरादाबाद में पीतल उद्योग और बाल श्रम पर रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) यहां के पंजीकृत कारखानों-फैक्ट्रियों में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार ऑडिट ज़रूर किया जाता है. इनमें बाल श्रम प्रमाणन की भी व्यवस्था है. मुरादाबाद में आज भी पाॅलिश, नक्काशी, पैकिंग और कुछ अन्य काम घरों में मजदूरी पर किए जाते हैं. घरों पर मजदूरी करने वालों में महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है, ठेकेदार फैक्ट्रियों से ऑर्डर लेकर कई तरह के काम घरों पर कारीगरों से कराते हैं. जागरूकता के चलते बच्चों को ऐसे कामों से दूर रखा जा रहा है. इसके साथ ही अब बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए बच्चों का स्कूल में दाखिल कराया जा रहा है.

कारीगरों से घर पर काम कराने की दिक्कतें ऑर्डर की गुणवत्ता, फैक्ट्री में काम कर रहे मज़दूरों की सुरक्षा, बाल श्रम पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए फैक्ट्रियों का ऑडिट होता. लेकिन दिक्कत यह है कि घर पर काम कर रहे मज़दूर इस के दायरे में नहीं आ पाते. इससे ऑडिट का असल मकसद पूरा नहीं हो पाता है. पीतल उद्योग के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) क्या कहते हैं जीएम ऑपरेशन मुरादाबाद की डिज़ाइनको एक्सपोर्ट फ़र्म के जीएम ऑपरेशन पद पर कार्यरत मोहित मेहरोत्रा के मुताबिक मुरादाबाद की निर्यात फैक्ट्रीयों में बाल श्रम को लेकर सख़्त हिदायत रहती है. किसी भी श्रमिक को नौकरी देने से पहले उसकी जन्म तिथि और अन्य डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है. उसके बाद ही उसे फैक्ट्री परिसर में दाखिल होने की अनुमति दी जाती है. मोहित के मुताबिक मुरादाबाद की निर्यात फैक्ट्रियों में साल में 30 से 35 ऑडिट किए जाते हैं और अब शासन द्वारा कुछ विभागों को ऑडिट की ज़िम्मेदारी दी गई है. फैक्ट्रियों में बाल श्रम के सवाल पर कहा कि बीते 20-25 साल में मुरादाबाद की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है. अब इस तरह की स्थिति नहीं है. लेबर डिपार्टमेंट और अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है. क्या है योजना (Photo Credit; ETV Bharat) अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर का कहना अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर कहते हैं, विभाग द्वारा लगातार बाल श्रम को लेकर कार्रवाई की जाती है. बाल श्रम के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को चिन्हित कर उनको रेस्क्यू किया जाता है. इस तरह बीते वित्तीय वर्ष और मौजूदा वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा 116 निरीक्षण के उपरांत 142 बच्चों का रेस्क्यू किया गया. उनके मालिकों पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए. हालांकि, घर पर मां-बाप के काम में सहयोग करने को वह बाल श्रम की श्रेणी में नहीं मानते. क्योंकि, वहां उनका कोई नहीं नियोजक नहीं होता. बल्कि वह अपने घर के काम में सहयोग कर रहे होते हैं. अद्भुत कारीगरी (Photo Credit; ETV Bharat)