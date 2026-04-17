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EXPLAINER: प्रीत, प्रेम, बिरह, वियोग, याद का 'महुआ' आदिवासी संस्कृति की आत्मा, नक्सलियों ने कुचल दी जीवन के आत्मा वाली परंपरा

टीसीओसी के महीने में महुआ के गीत से गुलजार जंगल, संस्कृति के फिर पुराने सोपान को गढ़ रहा राम का ननिहाल. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

BASTAR TRIBAL CULTURE VS NAXALISM
टीसीओसी के महीने में महुआ के गीत से गुलजार है जंगल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 17, 2026 at 1:13 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 2:19 PM IST

12 Min Read
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रायपुर- छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हुआ तो अब प्रकृति प्रेम और वहां की विरासत को सजाने की एक नई कहानी शुरू हुई है. प्रकृति प्रेम के विरासत की बात करें और बस्तरिया संस्कृति इसमें जोड़ दी जाए तो जंगल के हर पत्ते प्रेम की पाती है. वह पाती जो अपने प्रियतम के लिए है. याद उस बिरह का है जिसमें अपने प्रीयतम से छूट जाने का वियोग है, और विरह इस बात का है कि इस मौसम में यादें अपनो के पास न होने के एहसास की जो दर्द देती हैं उसकी ठंडी मिठास भी है.


यह बातें इसलिए शुरू हुई है कि नक्सल के नासूर ने जंगल की खिलखिलाहट को छीन लिया था. जंगल जिस पर जीवंत होता था बंदूक से उसे पर पहरा लगा दिया गया था. ऐसे में खुली आदिवासी संस्कृति में जंगल में जो प्रेम पनपता था उसने भय और आतंक का ऐसा इतिहास लिख दिय जिसके खून के छीटे आज भी कई पेड़ की डालियां और सुख कर गिरे पत्तों पर है. जब बदलाव की बयार इन्हीं जंगलों में दिखी है तो नया सबेरा नई उम्मीद और नवजीवन का नया सोपान समाज के पुराने रीति रिवाज को अंगीकार कर रहा है.

वास्तव में हम जिस महीने की बात कर रहे हैं यह आदिवासी संस्कृति में सबसे ज्यादा मजबूत होने की परंपरा को बताता है. वन आधारित व्यवस्था पर जीवित रहने वाली आदिवासी संस्कृति का यह सबसे बेहतरीन मौसम है. कई कवि और साहित्यकारों ने इसे अपनी प्रेमिका और प्रेयसी से मिलन का भी समय बताया है और इसका आधार जंगल के पेड़ जिसमें महुआ सबसे बड़ा और आधार स्तंभ है जिसमें महुआ गिरता है और प्रेम के तमाम संचार ऊपर उठाते हैं. जिसमें शादी भी शामिल है.

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बस्तर में क्यों खास है मार्च-अप्रैल का महीना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रकृति श्रृंगार वाला प्यार फिर से

आदिवासी संस्कृति में महुआ बीनने को दैनिक दिनचर्या के साथ ही आदिवासी संस्कृति का हिस्सा बताया गया है. महुआ के पेड़ के नीचे जाने और वहां से महुआ लेकर आने के बीच में प्रेम का एक बड़ा संचार भी दिखता है. प्रकृति के श्रृंगार को सभी लोगों ने इसे अपने नजरिया से ही देखा है. घर के मुखिया को महुआ से होने वाली कमाई और पूरे साल के अर्थ उपार्जन का साधन है. वहीं घर की मालकिन को इसे घर के भीतर रख कर पूरे साल भर के लिए अपने जीवन के आधार के तौर पर है. नौजवानों के लिए महुआ बिनने के लिए जाते समय प्रेम की उसे परिभाषा से भी है जिसमें कई प्रीत की कहानी पुष्पित और पल्लवित होती थी. आदिवासी संस्कृति का यह आधार नक्सलवाद के आने से पहले तक तो था लेकिन उसके बाद बसंत के गिरते सूखे पत्तों की तरह आदिवासी कला संस्कृति की यह परंपरा भी बिखर गई. क्योंकि जहां प्रेम की बोली थी वहां नक्सलियों की गोली चलने लगी. जहां प्रियतम की बाहों में प्रेम का आराम था वहां पर लाल सलाम, लाल सलाम कहा जाने लगा. छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति में इस बात को बहुत ढंग से पिरोया भी गया है जिसमें महुआ बिने की संस्कृति को आदिवासी संस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा बताया गया है.

जीवन का आधार महुआ

जंगल जिसमें जीवन प्रकृति पर आधारित था. हर पल इस बात की तैयारी होती थी सुबह का महुआ कैसे बिना जाए. रात जितने पाख गुजरती थी उम्मीदें उतनी ज्यादा मजबूत होती थी. किसी की यादों में किसी को सजोने का सपना. किसी की आंखों में किसी को देखने का सपना. किसी के घर में महुआ का ढेर लगने का सपना. तो किसी के ढेर सारे सपने जो इससे पूरे होते उसका सपना. आधी रात को बोलने वाले मोर की आवाज और सुबह मुर्गे की बाग दोनों जीवन के इस अनमोल धरोहर के ऐसे राज हैं जिससे आदिवासी संस्कृति का मूल स्थापित होता था. बात यही नहीं रुकी जंगल में जहां पर जिंदगी थी उन सभी स्थानों पर संगीन का साया लगा दिया गया. जो जिंदगी खुशी से जंगल में घूमती थी आज उसके चलने पर पैरों के नीचे कब बम विस्फोट हो जाए कोई नहीं जानता. जीवन तो चला था सुनहरे रंग के सपनों को सजाने के लिए लेकिन पूरे जंगल को IED बम से सजा दिया गया.

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नक्सल ने क्या बदला था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

31 मार्च 2026 के बाद

नया सूरज निकला है. बातें बदली है. नई चीज शुरू हुई. शुरुआत हुई है तो कोई न कोई अंजाम तो होगा ही. लेकिन अब वह इंतजाम होना मुश्किल है जिसमें 5 साल का एक बच्चा 50 बसंत पूरे करके अब 60 में साल में पहुंच चुका है. उम्मीद के एहसास चेहरे पर झुर्री की लकीर बन गए हैं. जिसमें अब कुछ दिखता है तो चश्मे के भीतर से बस चेहरे की वह रंगत जो हल्की मुस्कान देती है. इससे ज्यादा कुछ नहीं. क्योंकि जिंदगी जितनी जद्दोजहद के साथ गुजारी उसने जंगल के लोगों से सब कुछ छीना ही दिया कुछ नहीं और जो मिला उसने जिंदगी जीने नहीं दिया. ऐसे एक नहीं कई है. जिन्होंने अपनों को खोकर भी जंगल में पपीहे की उसे आवाज को सुना तो जरूर लेकिन उसने चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि आंखों में आंसू दिए. दर्द की ऐसी अंतहीन कथा. न जाने कितने चौखट पर लिखी गई है. न जाने कितने घरों की कहानी है. कितनी मां के आंचल को इससे महरूम होना पड़ा है. कितने बहन की कलाई आज भी अपने भाई का इंतजार कर रही है. पिता का साया बेटे के सर से उठ गया. मेहंदी की हरी पत्तियों को पीसकर श्रृंगार के लाल रंग से हाथों को सजाने का सपना फटी हुई एड़ियों में सिमट गई. क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ इससे आगे जाने नहीं दिया. यह सब कुछ इस नक्सलवाद की देन है. अगर यह नहीं होता तो इसी को उलट लीजिए यह सब कुछ जंगल में होता है.

सरोकार तो है

जंगल से सरोकार रखने वाले लोगों का जीवन भी जंगल के ही साथ जुड़ा है. जिसमें जीना भी उन्हीं के साथ है और शिकायत भी उन्हीं से है. परंपरा कोई नई नहीं है. जब प्रकृति प्रेम और वियोग की बातें कही जाती हैं. यह केवल कलयुग की बात नहीं है. सतयुग और द्वापर में भी ऐसी कहानी लिखी गई है. जिसमें प्रकृति से प्रेम और जंगल से उलझना या फिर जंगल से जीवन सभी चीज जुड़ी है.


राम और कृष्ण का जंगल

श्री कृष्णा के मथुरा चले जाने के बाद जिस जंगल में गोपिकाओं की खिलखिलाहट होती थी वहां पर एक सन्नाटा पसर गया. हरियाली में झूमती पेड़ भी इन गोपिकाओं को अच्छे नहीं लगते थे. सूरदास ने इसे पंक्तिबद्ध भी किया है. "मधुबन कत तुम रहता हरे.. बिरहा वियोग श्याम सुंदर के ठाढें क्यों नजर जरे". अपने उलहाने को इसी जंगल के पेड़ों से वह गोपीकाएं दिया करती थी जिनके नीचे बैठकर कभी वह श्री कृष्ण की बांसुरी सुना करती थी. यही वह जंगल है जिसने जीवन को प्रेम दिया, जीवंत किया और विरह में शिकायत भी सुना. आदिवासी संस्कृति की यह परंपरा सवालों में इसलिए भी उठ रही है क्योंकि वर्तमान का छत्तीसगढ़ वही स्थान है जहां भगवान पुरुषोत्तम राम का ननिहाल है. इन्हीं जंगलों में उन्होंने शबरी का बेर खाया था. अपनी सीता से बिछड़े भी ऐसे ही जंगल में थे. उनके लिए भी जंगल इस प्रेम का सोपान था और सीता के जाने के बाद उन्होंने इसी जंगल के पशु पक्षियों से पूछा था "हे खग मृग हे मधुकर श्रैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी" यह जंगल से अटूट प्रेम, श्रद्धा के अपने साथ होने और जीवंत होकर चलने और जीवित रहने की एक ऐसी परंपरा का अप्रतिम उदाहरण है जिसमें सिर्फ जिंदगी जीती है.

बारात आई है

वर्तमान की बात अब नक्सलवाद के समाप्ती के बाद फिर शुरू हुई है. यह इसलिए है कि कोई समाज और सभ्यता उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक रही है जितनी मजबूत उसकी कला, रचना, कालाकृति और साहित्य रहा है. महुआ आदिवासी संस्कृति में उनके अनमोल धरोहर के रुप में रहा है. चल रहा समय महुआ बीनने का है जो 2026 में नए आधार और आयाम को जोड़े हुए है. कुख्यात नक्सली हिडमा के गांव में भी खेती और उपज की बात हो रही है. यह बदलाव की कहानी है. बस्तर जिले के जगरगुंडा से करीब 10 किमी दूर कामाराम गांव में दंतेवाड़ा के गोंगपाल गांव से बारात पहुंची थी, यह बदलाव है. 2005 के बाद इलाके में यह पहला मौका था जब किसी की बारात यहां गाड़ियां पहुंची, यह बदलाव है. गांव में बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची यह बदलाव है. जो लोग बस्तर में रहते हैं उनके जीवन के लिए यह सबसे सुखद पल और जीवन जोड़ने का महीना है. ऐसा नहीं है कि बारात और विवाह यहां होते नहीं लेकिन नक्सलियों ने जंगल के जो कानून बनाया था उसमें गांव में शादी को होना ही मुश्किल था. इसी परम्परा को खत्म कर बंदूक की जिस सत्ता को नक्सलियों ने बनया उसी ने अदिवासी समुदाय के प्रीत, प्रेम, बिरह, वियोग, याद जो जंगल में कोयल के राग और पीपीहे की बोली से पनपती थी उसको तिलांजलि दे दी. जो नक्सली बने उनके मन में भी शादी और प्रेम की बातें होती थी लेकिन नक्सल नियम ने कुदरते के पूरे दस्तूर को ही बदल दिया. कुछ नक्सलियों ने संगठन के भीतर शादी की लेकिन उनकी नसबंदी करवा दी गई. उस समय नक्सली शादी की बात कर ही नहीं सकते थे, जहां पर ये पाबंदी थी वहीं आज "बारात आई है".


क्या बदला- "बारात आई है"

  • शादी के लिए अब लड़की और लड़के के घर वाले आपस में अनुमति ले रहे हैं.
  • शादी के लिए नक्सलियों से अनुमति लेने की प्रथा समाप्त हो गई.
  • शादी के लिए नक्सलियों ने बनाया था नियम, जिसका पालन करना जरुरी था.
  • लड़का या लड़की शादी के लायक होने पर संगठन को जानकारी देनी होती थी.
  • संगठन से अनुमति मिलने के बाद ही शादी कर सकते थे गांव के लोग
  • सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी की मनाही थी.
  • गांव में होने वाली शादी में कितने लोग आएंगे उसकी पूरी जानकारी नक्सली संगठन को देना जरुरी था.
  • 7 अप्रैल को बाजा बजाते हुए पहुंची बरात ने एक बार फिर से जंगल की संस्कृति को जीवंत कर दिया.
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नक्सली जोड़ों ने की शादी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सल खात्मे का एलान, शुरू हुआ विवाह

छत्तसीगढ़ से नक्सलवाद के खत्म होने के एलाने के बाद आए बदलाव ने आम लोगों के जीवन को भले पटरी पर लाने में जरुरत और सहूलियत वाली पाबंदी से निकलने में वक्त लगा है लेकिन जो मजबूरी में नक्सली बने और प्रेम के हाथों मजबूर हुए उन लोगों ने नक्सलवाद की धारा को तोड़ वैवाहिक जीवन से जुड़ गए.

जंगल में बंदूक के बल पर चलने वाला कानून बदलने लगा है. बंदूक से जिस सरोकार और रीती रिवाज पर पाबंदी लगाई गई थी वह फिर से अपने मूल रुप में जा रही है. कुछ लोग जो यह सोच कर चले थे कि जंगल पर कब्जा करेंगे और नैसर्गिक जीवन को हरा देंगे वह आज हार गए हैं. नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो रहा है और हारा हुआ नक्सलवाद इस बात का परिचायक है जंगल के कानून को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. फिर से महुआ बीनने के लिए गाया जाने वाला गीत फिजाओं में गूंजने लगा है. बारात घर तक आने लगी है. सरोकारों के आंगन ने फिर से अदिवासी विरासत का फूल अपनी महक बिखेरने लगा है. जीवंत होते रीति रिवाज, बड़ी होती व्यवस्था, बदलता महौल और हरियाली के रंग से सजती बस्तर की धरती फिर से अपने उसी प्रीत _प्रेम_ बिरह_ वियोग_ और याद के "महुआ" वाली जीवंतता को गढ़ रहा है. बस्तर बदल रहा है.

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Last Updated : April 17, 2026 at 2:19 PM IST

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