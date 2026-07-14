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अलीगढ़ में अपहरण और फिरौती की सूचना निकली फर्जी; चांदी गिरवी रखकर रुपये लेन-देन का निकला विवाद, पुलिस जांच में खुलासा

रोरावर थाना ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : रोरावर थाना क्षेत्र में मंगलवार को अपहरण और पांच लाख रुपये की फिरौती की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी. जांच आगे बढ़ी तो पूरा मामला अपहरण का नहीं, बल्कि नकली चांदी गिरवी रखकर रुपये लेन-देन के विवाद का निकला. पुलिस ने तीनों युवकों को सकुशल बरामद कर लिया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.





क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की जांच में अपहरण और फिरौती की सूचना असत्य पाई गई है. पूरा विवाद नकली चांदी गिरवी रखकर रुपये लेने और उसके बाद हुए लेनदेन के विवाद से जुड़ा है. पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ कर ली है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही झूठी सूचना देने के मामले को भी जांच के दायरे में रखा गया है.