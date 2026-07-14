अलीगढ़ में अपहरण और फिरौती की सूचना निकली फर्जी; चांदी गिरवी रखकर रुपये लेन-देन का निकला विवाद, पुलिस जांच में खुलासा
क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि जांच में अपहरण और फिरौती की सूचना असत्य पाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 7:04 PM IST
अलीगढ़ : रोरावर थाना क्षेत्र में मंगलवार को अपहरण और पांच लाख रुपये की फिरौती की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी. जांच आगे बढ़ी तो पूरा मामला अपहरण का नहीं, बल्कि नकली चांदी गिरवी रखकर रुपये लेन-देन के विवाद का निकला. पुलिस ने तीनों युवकों को सकुशल बरामद कर लिया है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
थाना रोरावर- आज सुबह अपहरण व फिरौती मांग की सूचना प्राप्त होने के संबंध में जाँच की गई तो पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा अपने घर के चाँदी के जेवर करीब 01 किलो दूसरे पक्ष को रुपये की आवश्यकता बताकर गिरवी रख दिये तथा इसके बदले में रुपये प्राप्त किये । दूसरे पक्ष को चाँदी के जेवर… pic.twitter.com/uBaYTJt5g1— ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) July 14, 2026
क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की जांच में अपहरण और फिरौती की सूचना असत्य पाई गई है. पूरा विवाद नकली चांदी गिरवी रखकर रुपये लेने और उसके बाद हुए लेनदेन के विवाद से जुड़ा है. पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ कर ली है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही झूठी सूचना देने के मामले को भी जांच के दायरे में रखा गया है.
तलासपुर निवासी सरफराज ने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई लापता है. उसने बताया कि उसकी बहन के मोबाइल पर उसके भाई का फोन आया था, जिसमें उसने कहा कि उसे बचा लिया जाए. फोन पर यह भी कहा गया कि उससे पांच लाख रुपये मांगे जा रहे हैं, उसे फ्रॉड बताया जा रहा है और उसकी बाइक भी कब्जे में ले ली गई है. साथ ही हसन और आरिफ नाम के दो अन्य युवक भी उनके कब्जे में होने की बात कही गई. इस सूचना के आधार पर अपहरण और फिरौती की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही रोरावर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और दोनों पक्षों की तलाश कर तीनों युवकों को बरामद कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि एक युवक ने अपने घर के करीब एक किलो चांदी के जेवर रुपये की जरूरत बताकर दूसरे पक्ष के पास गिरवी रखे थे. इसके बदले उसने रुपये भी ले लिए थे. बाद में रुपये देने वाले पक्ष को पता चला कि गिरवी रखे गए चांदी के जेवर असली नहीं, बल्कि नकली हैं.
नकली चांदी का पता चलने के बाद रुपये देने वाले पक्ष ने अपने पैसे वापस मांगे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट भी हुई. विवाद के दौरान रुपये देने वाले पक्ष ने युवक को अपने पास रोक लिया और उससे पैसे वापस करने का दबाव बनाया. इसी घटनाक्रम के बाद युवक की ओर से अपहरण और पांच लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने की सूचना दी गई, जो जांच में पूरी तरह झूठी निकली.
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