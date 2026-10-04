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सांसद निधि खर्च रिपोर्ट कार्ड: बंसल ने खर्च किया 40% बजट, लोकसभा में माला राज्य लक्ष्मी टॉप पर, बलूनी 'शून्य'

देहरादून: उत्तराखंड के सांसद किस कदर जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसकी हकीकत फिर से जगजाहिर हो गई है. विकास कार्यों पर खर्च होने वाली सांसद निधि इसकी हकीकत खुद बयां कर रही है. जून 2026 तक राज्य के मौजूदा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को आवंटित कुल 135.95 करोड़ रुपये की सांसद निधि में से महज 24.12 करोड़ रुपये यानी करीब 18 प्रतिशत राशि ही खर्च हो सकी है. खर्च की गई रकम में पूरे हो चुके और निर्माणाधीन कार्यों पर हुआ खर्च शामिल है.

राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल की निधि से 40% खर्च: राज्यसभा सांसदों की बात करें तो सांसद निधि खर्च के मामले में नरेश बंसल की निधि से सबसे अधिक खर्च दर्ज हुआ है.

लोकसभा सांसदों में माला राज्य लक्ष्मी शाह सबसे आगे : सांसदवार खर्च की बात करें तो लोकसभा सांसदों में जून 2026 तक टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की निधि से सबसे अधिक खर्च दर्ज किया गया है.

दूसरी ओर राज्यसभा सांसदों के मामले में पूर्ण कार्यों पर 7.04 करोड़ रुपये और चल रहे कार्यों पर 9.41 करोड़ रुपये खर्च दर्शाया गया है. यह राशि राज्यसभा सांसदों को आवंटित कुल निधि का करीब 26 प्रतिशत है.

लोकसभा सांसदों की निधि से 10 प्रतिशत रकम खर्च : लोकसभा सांसदों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2026 तक पूर्ण हो चुके कार्यों पर 5.769 करोड़ रुपये और चल रहे कार्यों पर करीब 1.90 करोड़ रुपये खर्च होना दर्ज है. इस तरह पांचों लोकसभा सांसदों को आवंटित कुल निधि के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है.

रिकॉर्ड के अनुसार, उत्तराखंड के मौजूदा 8 सांसदों को उनके वर्तमान कार्यकाल में कुल 135.95 करोड़ रुपये की सांसद निधि आवंटित हुई है. इसमें 5 लोकसभा सांसदों को 73.50 करोड़ रुपए और 3 राज्यसभा सांसदों को 62.45 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है.

आरटीआई में सामने आया सांसद निधि का पूरा हिसाब: आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड में सांसद निधि के आवंटन और उसके खर्च से संबंधित जानकारी ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से मांगी थी. इसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी व उपायुक्त प्रशासन हेमन्ती गुंजियाल ने पत्रांक 319762 के साथ जून 2026 तक सांसद निधि के खर्च का पूरा ब्यूरा उन्हे दिया है.

वहीं, सांसदों की ओर से प्रस्तावित 215 कार्य ऐसे हैं, जिन्हें अधिकारियों ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है. जबकि स्वीकृत कार्यों में से 154 काम जून 2026 तक शुरू ही नहीं हो सके हैं. सांसद निधि के खर्च और कार्यों की प्रगति से जुड़े यह आंकड़े ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तराखंड कार्यालय की ओर से सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट को उपलब्ध कराई गई सूचना में सामने आए हैं.

नरेश बंसल जून 2026 तक आवंटित निधि में से 10.96 करोड़ रुपये यानी 40 प्रतिशत खर्च हो चुके हैं.

कल्पना सैनी की निधि से 4.356 करोड़ रुपये यानी 22 प्रतिशत.

महेंद्र भट्ट की निधि से 1.139 करोड़ रुपये यानी 8 प्रतिशत खर्च दर्ज किया गया है.

इस तरह राज्यसभा सांसदों की निधि का खर्च लोकसभा सांसदों की तुलना में अधिक रहा. हालांकि, सभी सांसदों की पूरी आवंटित राशि का उपयोग जून 2026 तक नहीं हो सका.

राज्यसभा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड (PHOTO-ETV Bharat)

अजय भट्ट ने 327 काम प्रस्तावित किए: उधमसिंह नगर-नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट की ओर से वर्तमान कार्यकाल में सांसद निधि से 327 कार्य प्रस्तावित किए गए. इनमें से 260 कार्य स्वीकृत हुए. उपलब्ध विवरण के अनुसार 56 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 183 कार्य चल रहे हैं और 21 कार्य जून 2026 तक शुरू नहीं हो सके. यानी बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत होने के बावजूद सभी काम जमीन पर शुरू नहीं हो पाए हैं.

माला राज्य लक्ष्मी शाह के 184 प्रस्तावों में 167 को मंजूरी: टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने वर्तमान कार्यकाल में 184 कार्य प्रस्तावित किए. इनमें से अधिकारियों ने 167 कार्यों को स्वीकृति दी. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इनमें 80 कार्य पूरे 74 कार्य प्रगति पर और 13 कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके हैं. सांसदवार खर्च में उनकी निधि से सर्वाधिक राशि खर्च होने के साथ-साथ प्रस्तावित कार्यों की संख्या भी काफी अधिक है.

अनिल बलूनी के 9 प्रस्ताव में से 3 पूरे: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की ओर से वर्तमान लोकसभा कार्यकाल में कुल 9 कार्य प्रस्तावित किए गए, इनमें से 3 कार्यों को अधिकारियों की मंजूरी मिली. विवरण में 3 कार्य पूर्ण और 3 कार्य चल रहे दर्शाए गए हैं. जबकि 1 कार्य शुरू नहीं हुआ है. वहीं जून 2026 तक सांसद निधि से खर्च शून्य दर्ज किया गया हैं.

अजय टम्टा के 59 प्रस्तावों में 35 स्वीकृत: अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कुल 59 कार्य प्रस्तावित किए. इनमें से 35 कार्य स्वीकृत हुए. उपलब्ध जानकारी में 3 कार्य पूर्ण, 29 कार्य प्रगति पर और 3 कार्य शुरू नहीं होने की स्थिति दर्शाया गई है. सांसद की कुल आवंटित निधि के मुकाबले जून 2026 तक खर्च करीब 1 प्रतिशत दर्ज किया गया है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत के 137 प्रस्तावों में सिर्फ 31 को मंजूरी: हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से वर्तमान कार्यकाल में 137 कार्य प्रस्तावित किए गए, लेकिन इनमें से अधिकारियों ने केवल 31 कार्यों को स्वीकृति दी. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन 31 स्वीकृत कार्यों में 20 पूरे हो चुके हैं और 11 कार्य चल रहे हैं. प्रस्तावित और स्वीकृत कार्यों की संख्या में बड़ा अंतर भी आंकड़ों में सामने आता है.

नरेश बंसल के 280 प्रस्ताव में से 74 पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ: राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सांसद निधि से 280 कार्य प्रस्तावित किए. इनमें से 231 कार्य अधिकारियों ने स्वीकृत किए. स्वीकृत कार्यों में 39 पूरे हो चुके हैं, जबकि 118 कार्य प्रगति पर हैं और 74 कार्य जून 2026 तक शुरू नहीं हो सके हैं. उनकी सांसद निधि से खर्च का प्रतिशत राज्यसभा सांसदों में सबसे अधिक दर्ज किया गया है.

कल्पना सैनी के 140 प्रस्तावों में 106 स्वीकृत: राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी की ओर से 140 कार्य प्रस्तावित किए गए. इनमें से 106 कार्य स्वीकृत हुए. उपलब्ध विवरण के अनुसार 48 कार्य पूरे हो चुके हैं. 54 कार्य चल रहे हैं और 4 कार्य अभी शुरू नहीं हुए हैं. जून 2026 तक उनकी सांसद निधि से 4.356 करोड़ रुपये खर्च होना दर्ज है.

महेंद्र भट्ट के 87 प्रस्ताव 38 कार्य शुरू नहीं: राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट की ओर से जून 2026 तक 87 कार्य प्रस्तावित किए गए. इनमें से 71 कार्य स्वीकृत हुए. रिकॉर्ड में 10 कार्य पूर्ण और 23 कार्य प्रगति पर दर्ज हैं. जबकि 38 कार्य शुरू नहीं हो सके. उनकी निधि से जून 2026 तक 1.139 करोड़ रुपये यानी करीब 8 प्रतिशत खर्च होना दर्ज किया गया हैं.

215 प्रस्ताव मंजूरी के इंतजार में 154 स्वीकृत काम भी शुरू नहीं: पूरे आंकड़ों को एक साथ देखें तो सांसदों की ओर से बड़ी संख्या में विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए गए, लेकिन सभी प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिल सकी. सूचना के मुताबिक 215 प्रस्तावित कार्य अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं, जबकि स्वीकृत कार्यों में से 154 कार्य जून 2026 तक शुरू नहीं हुए थे. ऐसे में सांसद निधि के आवंटन के मुकाबले खर्च की कम गति और प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति व शुरुआत में देरी है.

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